Движение на дорогах к населенным пунктам региона, отрезанным от транспортного сообщения, восстановят в течение дня

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Ситуация на дорогах, связанная со сложными погодными условиями, остается в фокусе внимания главы региона Дмитрия Азарова и Правительства области. По поручению губернатора и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина провела совещание по ликвидации последствий снежных заносов.

В нем приняли участие министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин, генеральный директор ГКП Самарской области «АСАДО» Владимир Терентьев, заместитель начальника ФКУ «Поволжуправтодор» Илья Левин, заместитель начальника дорожной инспекции региональной Госавтоинспекции подполковник полиции Станислав Ковалик, начальник Приволжского управления по метеорологии и мониторингу окружающей среды Айдар Мингазов, представители всех муниципальных образований области.

Участники совещания подробно остановились на ситуации, которая сложилась накануне вечером на Жигулевской ГЭС. По информации Госавтоинспекции, причиной образовавшейся здесь пробки стало дорожно-транспортное происшествие: в сложных погодных условиях автомобиль не смог преодолеть участок трассы с подъемом, откатился назад и допустил столкновение с другой машиной. В результате инцидента сами участники происшествия и их пассажиры не пострадали. Но ДТП стало отправной точкой для образования транспортного затора: автомобили начали объезжать место аварии по встречным полосам, и в итоге на всех четырех полосах автодороги машины встали «лоб в лоб». Люди были вынуждены провести в пробке несколько часов. К ликвидации последствий снежного шторма на федеральной дороге пришлось подключаться региональным властям.

Губернатор Дмитрий Азаров провел разговор с руководителем управляющей организации ФКУ «Поволжуправтодор». «Переговорил с руководителем «Поволжуправтодора» по экстренным и немедленным мерам для разрешения ситуации. Скоординировал усилия ГИБДД, МСЧ, регионального Минтранса, дорожных служб и муниципалитетов. К сожалению, не первый раз у нас есть нарекания к организации, ответственной за содержание этого участка федеральной трассы. Строго спросим с федеральной организации, но со своей стороны, конечно, окажем содействие. Чтобы подобного рода ситуации не возникали в будущем, как раз и строим мост через Волгу и трассу «Обход Тольятти». Это позволит решить задачу ликвидации практически круглосуточной пробки на ГЭС», - прокомментировал губернатор.

Устранить затор удалось к 23.00 (по направлению в Самару) и к 00.00 (по направлению из Самары). На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и техника «Поволжуправтодора» - семь единиц.

Наталья Катина поручила собственнику федеральной трассы – ФКУ «Поволжуправтодор» отработать вопрос по увеличению количества единиц техники на этом участке и улучшению ее эксплуатационных характеристик. В настоящее время на Жигулевской ГЭС идут работы по ликвидации последствий снегопада, расчищаются обочины, проводится дополнительная обработка противогололедными материалами.

Как отмечают специалисты, причиной сложной ситуации на загородных трассах стал не только снегопад, но, прежде всего, сильный ветер и так называемая низовая метель, которая сильно осложнила видимость. На отдельных участках автодорог обзор был фактически нулевым. В связи с этим были введены ограничения движения на девяти участках дорог в четырех муниципальных районах области – Ставропольском, Кинель-Черкасском, Кошкинском и Пестравском. От транспортного сообщения оказались отрезаны несколько населенных пунктов с общей численностью населения до полутора тысяч человек. Это села Кабановка, Богородское, Екатериновка, Безречье, Березняки, Дубовый Колок и поселок Первомайский в Кинель-Черкасском районе, Николаевка в Кошкинском районе, поселок Воронцовский в Пестравском районе. Дороги обслуживает ГКП СО «АСАДО».

«Сформированы ли графики открытия этих населенных пунктов, когда будет восстановлено движение?», - с таким вопросом Наталья Катина обратилась к Владимиру Терентьеву.

«Графики сформированы, техника работает, движение к селам Кабановка и Богородское будет открыто к 12 часам дня, к поселку Воронцовский, селам Березняки и Дубовый колок к 13.00. К остальным населенным пунктам движение откроем до 17.00, там ситуация сложнее», - доложил гендиректор «АСАДО».

Главы территорий сообщили и.о. первого вице-губернатора по видеосвязи об обстановке в населенных пунктах, которые отказались на время без сообщения с «большой землей». «Все системы жизнеобеспечения работают штатно, открыты магазины, аптеки, ФАПы, есть запас продуктов. Людей, нуждающихся в срочной эвакуации, нет», - отметил заместитель главы Кинель-Черкасского района Максим Сибарцев.

Представители ГИБДД напомнили еще раз о том, что на участках в этих районах введено ограничение движения, и перевозки любым организованным транспортом до его восстановления не рекомендованы.

Кроме того, из-за погоды были введены временные ограничения движения для маршрутных и грузовых транспортных средств на участке дороги Обход г. Сызрани и автодороге Самара – Бугуруслан. Для маршрутного транспорта оно продлится до 18.00 16 января.

«На каких участках возникли скопления большегрузного транспорта?» - обратилась с вопросом Наталья Катина к главам муниципальных районов.

По информации руководителей территорий, скопление большегрузов наблюдается в Алексеевском (30 единиц) и Нефтегорском (200 автомобилей) районах, на федеральной трассе М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к г. Оренбург.

По поручению Правительства области местные власти оборудовали места временного размещения для водителей грузовиков, организована доставка водителей в ПВР, есть возможность получить горячее питание.

Эта дорога находится на открытой местности, и бороться с заносами здесь особенно сложно. Участок трассы обслуживает «Поволжуправтодор», и, как доложил замруководителя ведомства, с утра туда была направлена дополнительно тяжелая техника для расчистки дорог.

Как сообщил глава метеослужбы Айдар Мингазов, в ближайшие дни погода ожидается нестабильная, с большими перепадами дневных и ночных температур (от минус 20 до 0 градусов), осадками и сильным ветром.

Представитель Госавтоинспекции обратился к главам территорий с рекомендацией учитывать погодную ситуацию, работать в дневное и ночное время, своевременно освобождать дороги от снежных масс, не допуская образования ледяных глыб.

Погода в регионе остается нестабильной. В связи с неблагоприятными условиями (метель, снег, ограниченная видимость) после 13.00 16 января были дополнительно закрыты для движения автомобильного транспорта следующие участки региональных автодорог:

- в Шенталинском районе - «Челно-Вершины -Шентала» - ж.д. разъезд Кондурча км 0-8;

- в Кинельском районе - «Бузаевка - Чубовка» - «Урал - Муханово» км 0-9,3.

Также закрыто движение по следующим участкам автомобильных дорог:

- Красноармейский район - Алексеевский - Чагринка - Медведевский- Колокольцовка с 1 по 14 км;

- Елховский район - Средняя Быковка - Знаменка - Владимировка с 1 по 8 км;

- Красноармейский район - Самара -Волгоград-Куйбышевский- Встречный;

- Сергиевский район - «Урал» - Новая Елховка с 1 по 2 км.

Ориентировочное открытие движения в случае улучшения погодных условий - 17.00 16 января.