Дорожные службы Самары продолжают работы по аварийно-ямочному ремонту

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Дорожные службы продолжают аварийно-ямочный ремонт на улице Магистральной.

При выполнении работ профильный департамент учитывает все особенности местности, и при необходимости на участке выполняют не только аварийно-ямочный ремонт, но производят откачку талых вод.



В связи с тем, что на улице Магистральной не оборудована система ливневой канализации, и вода уходит по естественному уклону или же скапливается в подготовленных «картах» – подрядные организации здесь работают в тандеме. Муниципальное предприятие «Инженерные системы» с помощью автомобиля-илососа откачивает воду, а дорожные службы вслед за ними очищают и продувают «карту», а затем выполняется заливка смеси.



В настоящий момент в областном центре планируется выполнить аварийно-ямочный ремонт на общей площади порядка 15 тыс. квадратных метров. По состоянию на 29 марта отремонтировано уже 80 локаций улично-дорожной сети. Площадь объектов, где дефекты дорожного полотна ликвидированы составляет 6,7 тыс. кв. метров.

Фото: администрация Самары