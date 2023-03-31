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Дороги: в Самаре с фрезерованием вышли на первый объект – улицу Береговую, которую отремонтируют по нацпроекту

31 марта 2023 22:29
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В ночь на 1 апреля подрядчик вышел на объект, где с помощью установки холодного фрезерования занялся удалением старого изношенного слоя автодорожного покрытия.

В региональной столице объявлено о начале дорожно-строительного сезона. Первый объект ремонта на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» – улица Береговая. В ночь на 1 апреля подрядчик вышел на объект, где с помощью установки холодного фрезерования занялся удалением старого изношенного слоя автодорожного покрытия. За смену планируется брать в работу до 5 тысяч кв. м полотна. При ремонте погодные условия учитываются. Укладкой асфальтобетона в сырую погоду заниматься не будут, поскольку заботятся о качестве ремонта. А фрезерованию небольшие осадки – не помеха, поясняют специалисты.

Согласно муниципальному контракту, улицу Береговую отремонтируют на участке протяженностью 1,31 м – в границах проспекта Кирова и улицы Земеца. Предстоит обновить покрытие на площади 13 568 кв. м. Работы произведут методом больших «карт» по всей ширине проезжей части.

Заблаговременно были проработаны вопросы синхронизации работ дорожно-строительной организации и теплоэнергетиков. На одном из отрезков в 20 метров сначала будет организована перекладка теплотрассы.

Если понадобится, дорожные рабочие усилят основание проезжей части на участке ремонта. Кроме того, на объекте произведут замену люков колодцев – подготовкой инженерных коммуникаций будут заниматься в основном днем.

Чтобы минимизировать неудобства для горожан, в том числе, заводчан, ремонт улицы Береговой начали под выходные дни, в ночную смену, когда нет интенсивного дорожного трафика. Полного перекрытия дороги не требуется. Движение возможно по свободной полосе.

В начале дорожно-строительного сезона в числе первоочередных объектов улично-дорожной сети, которые охватят ремонтом, будут также улицы Республиканская, Алма-Атинская, мост «Южный» и путепровод «Аврора». На их состояние поступало больше всего жалоб горожан, в том числе приняли во внимание массив обращений, направленных через социальные сети. Это, как и предписания надзорных органов, обязательно учитывается при формировании списка объектов ремонта и графика работ. В частности, на Южном мостовом комплексе старт фрезерования планируется уже к началу следующей недели.

 

Фото:  администрация Самары

 

Теги: БДД Самара

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