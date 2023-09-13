Для проверки качества дорожных работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отберут 10 тысяч проб

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В Самарской области близятся к завершению дорожные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В настоящее время устройство асфальтобетонной смеси выполнено на 77,7%. На объектах нацпроекта 2023 года дорожниками уже уложено 2,3 млн из почти 3 млн кв метров асфальтобетонной смеси.

Работы ведутся на 106 участках автомобильных дорог областного и местного значения общей протяженностью 367,6 км. Срок их завершения - 1 ноября 2023 года за исключением переходящих на следующий год объектов.

Проверка качества ремонта дорог национального проекта осуществляется на каждом этапе проведения работ. Наличие положительного заключения по итогам инструментального контроля и лабораторных испытаний является обязательным условием приемки и оплаты выполненных работ.

Контроль за качеством строительных материалов и выпускаемых асфальтобетонных смесей, применяемых на региональных дорогах Самарской области, а также готового асфальтобетона осуществляются в специальной лаборатории министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Лаборатория оснащена современным оборудованием для осуществления проверки по новым ГОСТам, действующим с 2019 года, а ее сотрудники ежегодно повышают свою квалификацию, чтобы соответствовать повышенным требованиям национального проекта.

«Лаборатория участвует во всех стадиях строительного контроля. Мы осуществляем входной контроль применяемых материалов и приемочный контроль на завершающей стадии строительства и ремонта дорожных объектов», - говорит начальник Отдела контроля качества департамента автомобильных дорог Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ольга Панафенова.

Отобранные материалы проверяют на соответствие нормам по содержанию воздушных пустот, зерновому составу, толщине, сцеплению, водостойкости, устойчивости к колееобразованию и другим характеристикам.

Также на автомобильных дорогах Самарской области работает передвижная дорожная лаборатория, которая проверяет отремонтированные участки на соответствие геометрическим параметрам.

«Новый ГОСТ – это совершенно другая логика изготовления асфальтобетонной смеси, направленная, прежде всего, на увеличение межремонтных сроков автомобильных дорог. Изменился зерновой состав смеси, метод ее уплотнения, и, соответственно, изменились и способы контроля. В ближайшее время мы ждем дополнительных изменений в ГОСТ по показателю сцепления, согласно которому пробы будут проверяться еще более тщательно и понадобится дополнительное контрольное оборудование», - говорит Ольга Панафенова.

Общественные контролеры национального проекта «Безопасные качественные дороги» отмечают высокий уровень оснащенности лаборатории и профессионализм ее сотрудников. «Национальный проект серьезно изменил подходы к качеству ремонта дорог. Сейчас каждая подрядная организация согласно государственному контракту должна также проводить собственный анализ качества работ. Для этого, соответственно, нужно иметь либо свою лабораторию, либо заказывать данные услуги. Поэтому для любой дорожной организации лаборатория министерства транспорта является эталоном с точки зрения наличия современного оборудования, всех необходимых контрольных приборов, квалифицированных сотрудников и профессионального подхода к работе», - говорит региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» Алексей Степанов.

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