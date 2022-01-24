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Детская смертность на дорогах Самарской области снизилась почти на треть

24 января 2022 17:17
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По сравнению с 2020 годом отмечается снижение по количеству ДТП на 7,4%, по погибшим на 29,4% и по раненым на 7,9 %.

Госавтоинспекция, в 2021 году, на территории Самарской области, зарегистрировала 389 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 12 детей и 429 получили ранения различной степени тяжести. По сравнению с 2020 годом отмечается снижение по количеству ДТП на 7,4%, по погибшим на 29,4% и по раненым на 7,9 %.

«Такие положительные изменения происходят, во многом, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», - подчеркивает начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов, - совместно с региональным минтрансом уже третий год на территории Самарской области реализуется комплекс мероприятий: устанавливаются осевые ограждения, которые исключают выезд транспорта на встречную полосу, появляются боковые ограждения, где есть большая глубина откоса, освещаются пешеходные переходы, увеличивается количество «лежачих полицейских». Все это в комплексе делает региональные дороги безопаснее».

По итогам 2021 года, помимо приведенных к нормативу 400 км дорог, в Самарской области установлены 8456 дорожных знаков, 6134 сигнальных столбиков и 436 светофоров, более 66 тыс. пог. м барьерного ограждения и 14 тыс. пог. м пешеходных ограждений, устроены более 21,5 тыс. пог. м тротуаров, 2 тыс. пог.м пешеходных дорожек, 153 пешеходных перехода и 56 искусственных дорожных неровностей. Размещены 81 остановочных пункта маршрутных транспортных средств. На 29,7 тыс. пог. м устроено стационарное электрическое освещение. Нанесено термопластиком почти 800 тыс. пог. м. дорожной разметки.  

Добавим, наряду с инженерными мероприятиями, ликвидацией аварийно-опасных участков автомобильных дорог и обустройством (установкой знаков, барьерного ограждения, светофорных объектов, искусственных неровностей), в Самарской области большое внимание уделяют профилактическим мероприятиям.

Так, в ноябре 2021 года, по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова провели месячник по безопасности дорожного движения. По всему региону прошли широкомасштабные агитационные мероприятия в школах, детских садах и просто с пешеходами на перекрестках.

Осуществлялось скрытое патрулирование, проверки автобусов, перевозящих детей, использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности. К проведению месячника безопасности активно подключились родители, совместно с ГИБДД организовали «Родительские патрули» в местах расположения образовательных организаций и во внутридворовых территориях.

Также, во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», проведенной при поддержке нацпроекта БКД, свои знания правил дорожного движения проверили 100 тысяч учащихся Самарской области. В открытых уроках, в рамках мероприятий олимпиады прияли участие более 133 тысяч школьников.

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: БДД

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