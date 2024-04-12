«Безопасные качественные дороги»: в Самаре обновят 33 объекта  

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Перечень объектов, которые будут отремонтированы в региональной столице в 2024 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», расширен. Первоначально обновить намеревались 21 объект дорожной инфраструктуры совокупной протяженностью 26,11 км.

«Благодаря выделению дополнительного финансирования на дороги национального проекта, было принято решение о включении в список запланированных к ремонту дорог местного значения еще 12 объектов протяженностью 17,29 километра. На некоторых из них работы приурочим ко Дню Победы – стоит отметить, что названия ряда улиц связаны с историей Великой Отечественной войны и именами Героев Советского Союза», – рассказал заместитель руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Сергей Панфёров.

Таким образом, в 2024 году по дорожному нацпроекту в Самаре приведут в нормативное состояние 33 объекта – автомобильные дороги общей протяженностью 43,4 км.

Работы предусмотрены на следующих объектах:

На территории Ленинского внутригородского района:

1. ул. Садовая от ул. Полевой, д. № 43 до ул. Затонной, д. № 76;

2. ул. Чернореченская от ул. Владимирской до ул. Спортивной;

3. ул. Самарская от ул. Рабочей до ул. Полевой.

На территории Октябрьского внутригородского района:

4. ул. Врубеля от д. № 36а по Московскому шоссе до д. № 193 по

пр. Карла Маркса;

5. ул. 4 проезд от д. № 193 по пр. Карла Маркса до д. № 22 по

ул. Гаражной;

6. ул. Гастелло от д. № 243Б по пр. Карла Маркса до Московского шоссе и от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой.

На территории Куйбышевского внутригородского района:

7. ул. Парниковая от ул. Казачьей до ул. Ново-Комсомольской;

8. ул. Казачья от ул. Шоссейной до ул. Осетинской.

На территории Советского внутригородского района:

9. Южный проезд от ул. Авроры до д. № 186 по Южному проезду;

10. ул. Карбышева на участке от ул. Блюхера до ул. Гагарина;

11. Проезд Мальцева от ул. Прожекторной до Заводского шоссе;

12. ул. Стандартная от ул. Советской Армии до пр. 9 Мая.

На территории Самарского внутригородского района:

13. ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Вилоновской.

На территории Промышленного внутригородского района:

14. ул. Жигулевская от ул. Силовой до Московского шоссе;

15. ул. Силовая от ул. Ново-Вокзальной до ул. Жигулевской;

16. ул. Ново-Вокзальная от д. № 323А по ул. Ново-Садовой до д. № 2н по ул. Ново-Вокзальной;

17. ул. Зои Космодемьянской от Московского шоссе до

ул. Георгия Димитрова;

18. пр. Кирова от ул. Молодежной до ул. Ново-Садовой.

На территории Кировского внутригородского района:

19. Зубчаниновское шоссе от ул. Физкультурной до Аэропортовского шоссе;

20. ул. Алма-Атинская от д. № 106 по ул. Республиканской до д. № 57а по ул. Олимпийской;

21. ул. Елизарова от ул. Победы до пр. Металлургов;

22. 9 просека 5 линия (с разворотным кольцом);

23. 9 просека 5 малая линия от д. № 3 по ул. 9 просека 5 малая линия до д. № 318 по ул. 7 линия;

24. ул. 7 линия от д. № 318 по ул. 7 линия до д. № 21 по ул. 7 линия;

25. 9 просека от д. № 1 по ул. 7 линия до д. № 4а по ул. Барбошин Овраг;

26. проезд от д. № 4а по ул. Барбошин Овраг до д. № 1а по 10 просеке;

27. ул. Барбошин Овраг от д. № 1а по ул. 10 линия до ул. Студеный Овраг, 3 линия;

28. ул. Студеный Овраг, 3 линия от д. № 125 ст. 8 по ул. Овраг Артек до санатория «Можайский»;

29. ул. Красильникова от д. № 60 по пер. Болгарскому до ул. 9 линия и от д. № 74 по ул. 9 линия до д. № 28 по ул. 12 линия.

На территории Красноглинского внутригородского района:

30. Автомобильная дорога на село Задельное.

На территории Советского и Промышленного внутригородских районов:

31. ул. Александра Матросова от пр. Карла Маркса до

ул. Красных Коммунаров.

На территории Кировского и Промышленного внутригородских районов:

32. ул. Георгия Димитрова от ул. Стара-Загора до ул. Солнечной.

На территории Октябрьского и Промышленного внутригородских районов:

33. ул. Санфировой от ул. Блюхера до Московского шоссе.

«В отношении дополнительных 12 объектов, денежные средства на которые уже выделены, все необходимые документы подготовлены и направлены для проведения конкурсной процедуры с целью определения подрядной организации, которая приведет дорожные участки в порядок до конца лета текущего года», – пояснил Сергей Панфёров.

Напомним также, что заблаговременно «расторговали» 21 объект первоначального перечня, и с двумя подрядчиками (ООО «НПФ «XXI Век» и ООО «АВС») были заключены муниципальные контракты. На нескольких участках самарских улиц бригады дорожных рабочих уже приступили к ремонту.

Фото: администрация Самары