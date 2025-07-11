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«Безопасные дороги»: проверили качество ремонта дорог на «гостевых» маршрутах Самары

11 июля 2025 15:07
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«Безопасные дороги»: проверили качество ремонта дорог на «гостевых» маршрутах Самары
В областной столице в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведутся работы по ремонту дорог входящих в туристические маршруты города.
 

В 2025 году в нормативное состояние будут приведены 4 региональные дороги общей протяженностью 30 км: Волжское шоссе (от Красноглинского шоссе до улицы Демократической), Красноглинское шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе), Московское шоссе (от проспекта Кирова до выезда из города), Демократическая (от Волжского шоссе до улицы Ташкентской).

Эти участки являются одними из самых интенсивных в Самаре, среднесуточная интенсивность движения на которых составляет от 39 до 95 тысяч автомобилей. В рамках ремонта запланирована замена слоев износа дорожного полотна с применением одного из самых прочных дорожных материалов – щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем. Также будет проведена замена бортового камня и люков дождеприемных колодцев, нанесена разметка.

На Московском шоссе в настоящее время практически завершены работы по устройству асфальта на основном ходе дороги и подрядная организация приступила к фрезерованию дублеров.

Основные работы по устройству дорожного покрытия завершены и на улице Демократической. Сейчас дорожники приступили к ремонту одного из самых сложных участков дороги - на пересечении с улицей Арена-2018, где и-за грунтовых вод последние несколько лет наблюдалась просадка грунта. Здесь необходимо выполнить комплекс работ по усилению дорожной одежды и защите основания. На Красноглинском и Волжском шоссе ведется  устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

«Контроль качества используемых материалов и смеси ведется на всех этапах работ. Проверяется толщина, содержание воздушных пустот, водонасыщение и другие параметры. Пробы смеси берутся на каждые три тысячи квадратных метров», – рассказал на участке ремонта представитель подрядной организации на Волжском шоссе Сергей Ефремов.

Качество проводимых дорожных работ оценил координатор партийного проекта «Безопасные дороги» в Самарской области Алексей Степанов.

«Хорошие дороги нужны всем - и гостям, и, в первую очередь, жителям нашего региона. Ремонт на таких серьезных магистралях города идет основательно. Я уверен, что скоро гости нашего года будут приятно удивлены качеством наших дорог и комфортом передвижения», – подчеркнул по итогам осмотра координатора партпроекта «Единой России»Алексей Степанов.

Напомним, что по итогам обработки предложений жителей региона в народную программу «Единой России» наиболее важными для самарцев направлениями работы были названы качество автомагистралей при  ремонте и строительстве дорог, а также наличие и обновление дорожно-транспортной инфраструктуры.

Теги: Единая Россия

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