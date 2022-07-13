Жителям Пестравского района вернули воду благодаря системе «Инцидент Менеджмент»

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Жители с. Марьевка написали в соцсетях: «Кричим во все горло: "Помогите!" На улице жара, МЧС ставит оранжевый уровень, а жители села Марьевка по улице Ленина опять остались без питьевой воды. Перебои начались с пятницы, а сейчас это уже постоянство. Коммунальные службы меняют какие-то насосы постоянно, а воды все нет и нет».



Власти Пестравского района признали, что напор воды действительно уменьшался из-за сгоревшего насоса, но подача воды не прекращалась. Коммунальные службы произвели замену насоса. На данный момент проблем с водоснабжением в селе Марьевка нет, напор хороший. Глава сельского поселения Марьевка Александр Яблочкин решил сам убедиться в качестве водоснабжения и прислал жителям фото.

Всего за последний месяц в систему «Инцидент Менеджмент» попали более 250 сигналов от жителей о перебоях с водоснабжением, чаще всего это связано с возросшей нагрузкой на водозаборы из-за полива огородов. Все такие сигналы ЦУР передает в муниципалитеты и министерство энергетики и ЖКХ региона.



Чтобы Центр управления регионом увидел ваше сообщение - оставьте его в комментариях официальных пабликов органов власти Самарской области, в официальной группе ЦУР 63: https://vk.com/tsur63. Заявить о своей проблеме также можно через личный аккаунт на сайте "Госуслуги" или мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Также обратиться можно через платформу обратной связи на сайте Правительства Самарской области или официальных сайтах министерств и администраций муниципалитетов.

