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Жители Тольятти продолжают участвовать в конкурсе общественных инициатив, реализация которых направлена на формирование благоприятной и комфортной для проживания городской среды.

Речь идет о весеннем этапе губернаторского проекта «СОдействие». От Тольятти претендентами на победу в программе «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы являются следующие проекты:

1. «Свободный путь» - расширение проезда на придомовой территории по Приморскому бульвару, д. 34.

Благодаря проекту, на придомовой территории Приморского б-ва, 4 будет выполнено расширение дворового проезда и восстановление покрытия тротуара. Это создаст благоприятные условий проживания, улучшит параметры окружающей среды, а именно внешнего облика дворовой территории и его привлекательности, сформирует бережное отношение и образцовое содержание жителями дома территории и объектов благоустройства двора

2. «Безопасные дороги» - организация парковочных мест по ул. Есенина, 2.

В рамках реализации проекта на придомовой территории многоквартирного дома для автомобилей будет выполнено расширение дворового проезда на 2-х участках и устройство плиточного тротуара. Это позволит сформировать специализированную зону для временного хранения личного транспорта и безопасного передвижения на территории двора, создаст условия качественного выполнения работ по зимнему и летнему содержанию дворового проезда, беспрепятственного передвижения спецавтотранспорта и прочее. А новые пешеходные дорожки позволят гражданам беспрепятственно и безопасно передвигаться по территории.

3. «Обсерватория» - восстановление детской площадки по ул. Лизы Чайкиной.

По адресу ул. Лизы Чайкиной планируется демонтировать старое игровое оборудование и восстановить детскую площадку на полимерном покрытии с современным игровым оборудованием. Также будет установлено ограждение площадки, лавочки, урны для мусора, обустроены асфальтированные дорожки к площадке.

Отметим, что в соответствии с условиями проекта, реализация инициатив будет осуществляться за счёт софинансирования областного и местного бюджетов.

Если у Вас есть идеи по улучшению жизни, и Вы хотите их реализовать с помощью Губернаторского проекта «СОдействие», для этого нужно перейти по ссылке https://www.samregion.ru/open_government/institutions и действовать в соответствии с инструкцией.