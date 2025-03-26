Жители Самарской области смогут выбрать общественные пространства для благоустройства

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Самарская область начала подготовку к Всероссийскому голосованию за объекты благоустройства, которые будут реализованы в 2026 году. Совсем скоро будет дан старт Всероссийскому голосованию по выбору территорий для благоустройства, которое проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в нацпроект «Инфраструктура для жизни». В этом году голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня. Принять участие в голосовании может любой житель России, достигший 14 лет.

В Самарской области на выбор будут предложены общественные территории в 11 муниципалитетах: Самаре, Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Кинеле, Новокуйбышевске, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево, Чапаевске и Безенчуке. До 7 апреля муниципалитеты примут решение о том, какие парки, скверы, площади, аллеи и набережные будут выставлены на голосование. Проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке.

Онлайн-голосование будет доступно на портале проекта zagorodsreda.gosuslugi.ru . Для участия в голосовании необходимо иметь учетную запись на Госуслугах. Помогать жителям региона сделать выбор будут волонтеры. Задача волонтеров — рассказать горожанам о возможности выбора объектов для благоустройства, познакомить их с дизайн-проектами и помочь в процессе голосования. Для этого волонтерам будут выдаваться специальные планшеты для голосования и фирменная атрибутика. Работа волонтеров будет проходить на специальных информационных точках, в общественных пространствах, а также на массовых мероприятиях.

Благодаря участию волонтеров растет не только вовлеченность жителей городов в вопросы благоустройства, но и информированность о федеральном и нацпроектах. Так, по данным социологического опроса Аналитического центра НАФИ, 86% россиян знают о том, что ежегодно проходит голосование за выбор объектов благоустройства, при этом 80% отмечают, что довольны изменениями, которые происходят по итогам голосования.

Напомним, Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства - это зарекомендовавший себя способ вовлечения общественности в реализацию масштабных задач по повышению комфортности городов для проживания и отдыха граждан. Как отметил Президент России Владимир Путин, соавторами планов развития городов и посёлков должны стать их жители. «Надо активно использовать механизмы, когда граждане сами определяют, на какие объекты, на решение каких проблем нужно выделить деньги в первую очередь», - подчеркнул Президент.

В этом году голосование пройдет уже в пятый раз. В 2024 году свои голоса за благоустройство отдали более 424 тысяч жителей Самарской области, выбрав из 101 предложенной территории 50 проектов, которые будут реализованы уже в этом году.

Количество жителей региона, участвующих в голосовании постоянно растет. Люди видят, что национальный проект действительно меняет облик их городов в лучшую сторону. Они выбирают свои любимые пространства, которые хотят видеть современными и уютными. За 6 лет реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» свой вид изменили к лучшему 1825 дворовых и 912 общественных территорий.

«В регионе сотни и тысячи любимых жителями мест, которые должны преображаться. Форма должна быть современной: это касается воркаутов, детских площадок, лавочек в достаточном количестве. И речь не только о Самаре - должны развиваться все населенные пункты во всех муниципальных образованиях. Приоритет здесь один - повышение качества жизни людей. Какие объекты жители поддержат, те и будем благоустраивать», - подчеркнул необходимость участия населения в благоустройстве региона губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Работа по созданию комфортной городской среды будет продолжена в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Цель нацпроекта — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры.