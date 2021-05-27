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Жители Похвистнево отдали голоса за благоустройство набережной реки Большой Кинель
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Жители Похвистнево отдали голоса за благоустройство набережной реки Большой Кинель

27 мая 2021 14:25
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На Всероссийский конкурс от Похвистнево будет представлен проект под названием «Парк ветров», согласованный с горожанами. 

Почти 82% жителей Похвистнево из трех предложенных территории отдали голоса за благоустройство набережной реки Большой Кинель. До 1 июня на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды Похвистнево представит проект под названием «Парк ветров», согласованный с горожанами. 

 Дмитрий Азаров уверен, что сегодня, когда на благоустройство городов и сел в рамках национального проекта выделены беспрецедентные средства, очень важно, чтобы территории, которые должны быть благоустроены, выбирали сами жители.

 «Когда большинство жителей города разделяет мнение о том, что конкретную территорию нужно привести в порядок, а власть следует этим наказам и выполняет их благоустройство так, как хотят люди, потому что проект тоже согласовывается с людьми, конечно, довольны все: и те, кто делают – строители, проектировщики, и, самое главное, – жители, которые здесь живут», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Сейчас окончательный дизайн-проект «Парка ветров» одобрен горожанами и утвержден для подачи заявки на конкурс.

«Похвистнево славится своими сильными ветрами, поэтому название парка не случайно, - комментирует главный архитектор компании проектировщика Евгения Мильченко. – Парк запроектирован так, чтобы объединить самые разные группы людей. Это общественное пространство станет центром притяжения горожан и гостей города и будет способствовать активации экономических и социокультурных связей».

«Парк ветров» с высоты птичьего полета имеет форму паруса и расположен вдоль физкультурно-оздоровительного комплекса. Доминантой парка станет масштабная спортивная зона, которая объединит: площадку для игры в волейбол, паркур, тренажеры, воркаут, скейт-парк. Для детей обустроят игровую площадку и веревочный городок. Вблизи разместится кафетерий. Местные предприниматели смогут представлять свою продукцию в экспо-зоне. Не останутся без внимания любители тихого отдыха. Для них предусмотрены: пешеходные зоны, аллеи с беседками, столики для игры в шахматы и уютное место с качелями. 

Всего от Самарской области в этом году на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды будет направлено 7 заявок. Свои проекты благоустройства общественных территорий представят Чапаевск, Сызрань, Похвистнево, Нефтегорск, Новокуйбышевск, Отрадный и Жигулевск. Результаты конкурса станут известны до 1 сентября.

Теги: «Парк ветров» Всероссийский конкурс

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