Жители Куйбышевского района Самары недовольны состоянием «Ерик парка» в Волгаре

90

Жители Куйбышевского района Самары просят власти обратить внимание на благоустройство «Ерик парка» в Волгаре. Горожане рассказали, что вторую очередь парка открыли всего год назад, на ремонт общественного пространства ушло много денег — 51 миллион рублей. Но спустя год территория уже вызывает вопросы и требует ремонта.

— В парке создавалось несколько зон с гамаками. Сейчас 8 гамаков стоимостью более 2,3 миллионов рублей отсутствуют, их убрали под предлогом повреждения и слишком дорогой замены. Столы в количестве 12 единиц и лавки, также стоимостью более 2,3 миллионов рублей, оказались хлипкими и разваливающимися, — перечисляют недостатки благоустройства местные жители. — Качели с перголой общей стоимостью около 1,5 миллионов рублей небезопасны: отсутствует антитравматическое покрытие и надёжное якорение. Асфальт постоянно трескается, должного ремонта не проводится. После дождя поверхность велодорожек становится скользкой и представляет опасность для детей.

Грустную ситуацию прокомментировали представители самарского отделения общественной организации «Общероссийский народный фронт», пишет 63.ру.

— Народный фронт обеспокоен вопросом неэффективного расходования бюджетных средств, вложенных в некачественное благоустройство. Просим департамент городского хозяйства и экологии взять проблему на контроль. Обращаем внимание главы региона Вячеслава Федорищева на проблему благоустройства общественных пространств в области, — такое обращение опубликовали в соцсетях представители ОНФ.

Фото: скрин видео Народный фронт