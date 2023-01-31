"Жилье и городская среда": в 2023 году в Самаре будет благоустроено 46 дворов

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В Самаре Администрации внутригородских районов готовятся к новому сезону благоустройства дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2023 году в областном центре только по нацпроекту планируется обновить 46 дворов.



Так, Администрацией Октябрьского внутригородского района заключен контракт на благоустройство трех дворовых территорий по следующим адресам:

Ново-Садовая, 283;

Подшипниковая, 26, 26а/Революционная, 48;

Ново-Садовая, 22.



А в Советском районе будут обновлены дворовые локации по ул. Советской Армии, 17 и ул. Ново-Вокзальной, 14.



Выбранным подрядным организациям предстоит выполнить установку детских и спортивных площадок на безопасном прорезиненном покрытии, ремонт пешеходных тротуаров во дворе, установку элементов уличной мебели. Ожидается, что строительные работы начнутся в апреле, с наступлением благоприятных погодных условий.