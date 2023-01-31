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"Жилье и городская среда": в 2023 году в Самаре будет благоустроено 46 дворов

31 января 2023 11:25
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"Жилье и городская среда": в 2023 году в Самаре будет благоустроено 46 дворов

В Самаре Администрации внутригородских районов готовятся к новому сезону благоустройства дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2023 году в областном центре только по нацпроекту планируется обновить 46 дворов. 
 
Так, Администрацией Октябрьского внутригородского района заключен контракт на благоустройство трех дворовых территорий по следующим адресам: 
Ново-Садовая, 283; 
Подшипниковая, 26, 26а/Революционная, 48; 
Ново-Садовая, 22. 
 
 А в Советском районе будут обновлены дворовые локации по ул. Советской Армии, 17 и ул. Ново-Вокзальной, 14. 
 
 Выбранным подрядным организациям предстоит выполнить установку детских и спортивных площадок на безопасном прорезиненном покрытии, ремонт пешеходных тротуаров во дворе, установку элементов уличной мебели. Ожидается, что строительные работы начнутся в апреле, с наступлением благоприятных погодных условий.

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