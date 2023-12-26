Жилье и городская среда: только по нацпроекту в 2024 году в Самаре благоустроят 47 дворов

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В Самаре Администрации внутригородских районов активно готовятся к новому сезону благоустройства дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2023 году в областном центре по нацпроекту обновили 51 двор, в новом году благоустроят 47 дворовых пространств.



Так, Администрации Железнодорожного и Советского внутригородских районов Самары в настоящее время участвуют в электронном аукционе по выбору подрядных организаций, с которыми будет заключен контракт на благоустройство дворов.

В Железнодорожном районе в наступающем году обновят дворы по адресам: ул. Дзержинского, д. 9, 9а, ул. Гагарина, д. 57, 59, 61;, в Советском районе преображение ждет дворы по улицам А. Матросова, 11 и пер. Можайский, 1.

Жители дома №1 по переулку Можайский выбрали ремонт дворового проезда, установку скамеек и урн, жители остальных дворов в первую очередь проголосовали за новые детские и спортивные площадки на безопасном прорезиненном покрытии, устройство тротуаров, озеленение, установку ограждений. Ожидается, что строительные работы начнутся в апреле, с наступлением благоприятных погодных условий.



Напомним, жители сами определяют приоритеты в благоустройстве дворов. Горожане выбирают, где будут располагаться парковочные карманы, места для отдыха, детские и спортивные объекты.



Помимо нацпроекта в Самаре реализуется благоустройство дворовых пространств по Губернаторскому проекту «СОдействие», конкурсу общественных инициатив «Твой конструктор двора», также набирает обороты программа инициативного бюджетирования. Подробную информацию об участии в действующих проектах благоустройства можно получить в районных администрациях.