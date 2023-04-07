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Бывший кинотеатр планируют снести до фундамента, а на его основе построить трехэтажное здание, в котором разместится детская школа искусств на 800 человек.
Здание кинотеатра "Юность" в Самаре ожидает глобальная реконструкция
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Здание кинотеатра "Юность" в Самаре ожидает глобальная реконструкция

7 апреля 2023 19:30
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Бывший кинотеатр планируют снести до фундамента, а на его основе построить трехэтажное здание, в котором разместится детская школа искусств на 800 человек.

Депутаты Самарской гордумы рассказали о судьбе бывшего кинотеатра "Юность". Сейчас здание огорожено и ожидает глобальной реконструкции, пишет sovainfo.ru.

Бывший кинотеатр планируют снести до фундамента, а на его основе построить трехэтажное здание. В конечном итоге в нем разместится детская школа искусств на 800 человек, где занятия будут проводить в две смены.

Сейчас границы участка на улице Ново-Вокзальной, в которых будут вестись работы, огорожены забором. Также известно, что после окончания строительства благоустройством территории займется администрация района.

 

 Фото: Дума городского округа Самара/СОВА

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