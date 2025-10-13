Завершён капремонт плотины пруда «Игонькин» в Сергиевском районе

130

11 октября министр природных ресурсов региона Артём Ефимов проверил строительную готовность. Объект стратегический: от него зависит техническое водоснабжение и безопасность села Верхняя Орлянка.



Благодаря капремонту гидротехнического сооружения от угрозы затопления защищены 740 жителей и 225 домов.



Для этого устранили просадки плотины, обновили ледозащиту и водосброс, заменили задвижки донного водовыпуска и восстановили отводящий канал. Гидротехническое сооружение продолжает содержать муниципалитет.



Также в проекте областного бюджета на 2026-2027 годы предусмотрены средства на ремонт плотины водохранилища «Крутой Дол» в Антоновке Сергиевского района. Администрации муниципалитета необходимо предусмотреть средства в местном бюджете на софинансирование мероприятия, сообщает пресс-служба минприроды Самарской области.

Фото: Минприроды Самарской области