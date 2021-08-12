Завершилась надвижка первых 100 метров на мосту через Волгу со стороны Климовки

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На прошлой неделе завершилась надвижка первых 100 метров на мосту через реку Волга со стороны села Климовка Самарской области. Пролетные строения Волжского моста, в составе Обхода Тольятти, части международного транспортного маршрута «Европа западный Китай» двинулись навстречу друг другу.

Напомним, старт надвижке, на левом берегу, со стороны Тольятти, 29 июня текущего года дал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В будущем общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. Всего будет 26 опор, 25 пролетных строений. В настоящее время ведутся работы на 22 опорах моста.

На левом берегу полностью выполнено устройство свайного основания 6-ти русловых опор. Забетонирован ростверк опоры номер 24 – это первая опора, которая будет находиться непосредственно в русле реки Волги. На

65 % собрано пролетное строение для надвижки с 25-ой на 24-ю опору, длина которого составит 156 метров.

Как отмечает управляющий проектом Дмитрий Кондаков: «Применяем разные технологии сооружения опор. С левой стороны 13 опор со шпунтовым ограждением и последующей откачкой воды. Ростверк практически стоит на дне. Со стороны Климовки применяется вспомогательное сооружение, так называемый бездонный ящик. Ящик опускается путем больших мощных домкратов, висит в воде, потом откачивается вода. Мы получаем в реке некое корыто, в котором уже по классической технологии, начинаем сооружать ростверк, тело опоры».

Строительство обхода Тольятти и мостового перехода через Волгу включено в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным и признан лучшим проектом в области государственно-частного партнерства 2020 года.

Правительством Самарской области оказывается всесторонняя помощь в реализации проекта. График работ и вопросы финансирования проекта находятся на постоянном контроле Главы региона.

В масштабах Самарской области обход Тольятти повысит инвестиционную привлекательность особой экономической зоны «Тольятти», технопарка «Жигулевская долина» и предприятий, расположенных поблизости, что, в свою очередь, станет дополнительным импульсом к развитию экономики региона и России в целом.