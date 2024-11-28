За срыв ремонта театра под Самарой подрядчик оштрафован на 690 тысяч рублей

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Муниципальный Театр юного зрителя «Время тайн» Новокуйбышевска в марте 2024 года заключил контракт на капитальный ремонт здания театра с ООО «Домострой», пишет АиФ-Самара.

Согласно контракту, подрядчик должен был завершить все работы 21 августа 2024 года. Но указанные в контракте сроки были сорваны подрядной организацией. Прокуратура Новокуйбышевска отреагировала на это привлечением директора фирмы-подрядчика к административной ответственности по статье КоАП РФ «Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства».

Рассмотрев материалы дела, суд оштрафовал директора «Домостроя» на 690 000 рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.

Завершение работ по капитальному ремонту здания театра находится на контроле прокуратуры города, сообщили в надзорном ведомстве.