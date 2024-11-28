Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Самарской области заплатил полмиллиона за незаконную вырубку леса
Житель Самарской области заплатил полмиллиона за незаконную вырубку леса
В Самаре выступил прославленный коллектив с более чем столетней историей
В Самаре выступил прославленный коллектив с более чем столетней историей
30 ноября клиентские службы Отделения СФР по Самарской области приглашают жителей на прием
30 ноября клиентские службы Отделения СФР по Самарской области приглашают жителей на прием
Путин: Россия начала серийное производство «Орешника»
Путин: Россия начала серийное производство «Орешника»
Житель Самары лишился автомобиля за долги за тепло
Житель Самары лишился автомобиля за долги за тепло
В Чапаевске прошел крупномасштабный рейд по мигрантам, не вставших на воинский учет
В Чапаевске прошел крупномасштабный рейд по мигрантам, не вставших на воинский учет
29 ноября состоится финал Чемпионата Самарской области «Будущие профессионалы 5+»
29 ноября состоится финал Чемпионата Самарской области «Будущие профессионалы 5+»
В Самаре бывший заместитель начальника госпиталя обвиняется в коррупции
В Самаре бывший заместитель начальника госпиталя обвиняется в коррупции
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 108.01
2.95
EUR 113.09
2.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
В самарской "ЗИМ Галерее" пройдет открытая лекция о шедеврах закавказского модернизма
Открытие выставки «Город/Деревня: маршрут построен» состоится в Музее-галерее «Заварка»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

За срыв ремонта театра под Самарой подрядчик оштрафован на 690 тысяч рублей

28 ноября 2024 11:59
150
За срыв ремонта театра под Самарой подрядчик оштрафован на 690 тысяч рублей

Муниципальный Театр юного зрителя «Время тайн» Новокуйбышевска в марте 2024 года заключил контракт на капитальный ремонт здания театра с ООО «Домострой», пишет АиФ-Самара.

Согласно контракту, подрядчик должен был завершить все работы 21 августа 2024 года. Но указанные в контракте сроки были сорваны подрядной организацией. Прокуратура Новокуйбышевска отреагировала на это привлечением директора фирмы-подрядчика к административной ответственности по статье КоАП РФ «Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства».

Рассмотрев материалы дела, суд оштрафовал директора «Домостроя» на 690 000 рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.

Завершение работ по капитальному ремонту здания театра находится на контроле прокуратуры города, сообщили в надзорном ведомстве.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Вячеслав Федорищев заявил о создании общественного движения #Чистыйспорт
28 ноября 2024  12:16
Вячеслав Федорищев заявил о создании общественного движения #Чистыйспорт
158
Коммунальным службам Самары разъяснили ответственность за ненадлежащее содержание территорий
27 ноября 2024  17:49
Коммунальным службам Самары разъяснили ответственность за ненадлежащее содержание территорий
452
В РФС прокомментировали заявления главы Самарской области о коррупции в футболе
26 ноября 2024  22:01
В РФС прокомментировали заявления главы Самарской области о коррупции в футболе
700
Губернатор Вячеслав Федорищев и глава РЭО Денис Буцаев обсудили инфраструктурные проекты по обращению с отходами в Самарской области
26 ноября 2024  21:35
Губернатор Вячеслав Федорищев и глава РЭО Денис Буцаев обсудили инфраструктурные проекты по обращению с отходами в Самарской области
2416
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с врио министра управления финансами региона Ольгой Собещанской
26 ноября 2024  19:58
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с врио министра управления финансами региона Ольгой Собещанской
508
Весь список