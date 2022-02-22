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За прошедшие сутки в Самаре вывезено 6300 тонн снега

22 февраля 2022 12:15
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За прошедшие сутки в Самаре вывезено 6300 тонн снега

За прошедшие сутки вывезено 6300 тонн снега, израсходовано 373 тонны противогололедных материалов. В связи с потеплением организованы работы по открытию дождеприемников, в день работает 9 бригад по откачке воды. 

Горожане указывали на некачественную очистку крыш от снега и наледи на домах в Кировском и Промышленном районах. Была отмечена неудовлетворительная расчистка дворов на Сокольском переулке и Виноградной. Основная часть замечаний устранена. Глава Самары на совещании отметила, что необходимо расчистить тротуары и проезжую часть на Ташкентской, Юных Пионеров, Матросова, 4 проезде, Коммунистической, Красноармейской и Галактионовской. 

На совещании также обсудили подготовку документации по замене лифтов. Сейчас во всех районах города ведется работа по выверке списка МКД, для которых замена лифтов – первоочередная необходимость.

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