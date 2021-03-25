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За новым сквером на пересечении Авроры-Аэродромной в Самаре старательно ухаживают

25 марта 2021 12:49
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За новым сквером на пересечении Авроры-Аэродромной в Самаре старательно ухаживают

В прошлом году на месте стихийного рынка на пересечении улиц Авроры и Аэродромной появился новый сквер. Реализация проекта по благоустройству данной территории стала возможной благодаря активному участию жителей. За преображение сквера проголосовали почти 13 000 жителей. Согласно пожеланиям горожан, здесь разбили бульвар, высадили новые деревья, в том числе 11-метровую ель, кустарники, установили дизайнерские скамейки, оборудовали сухой фонтан со светодиодной подсветкой и зону воркаута. Работы по благоустройству территории проводились в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. 

«Всю жизнь я живу в Советском районе. Помню, раньше здесь была парковая зона, потом эту территорию начали занимать торговые палатки, которых становилось всё больше. Стало тяжело передвигаться, невозможно подойти к остановке, - вспоминает местный житель Светлана Кучерова. - Поэтому когда мы узнали о возможном благоустройстве территории, то охотно приняли участие в обсуждении дизайн-проекта и голосовании. Нам было важно, чтобы здесь стало уютно и комфортно всем категориям граждан. Так и получилось. Теперь мы каждый день здесь с удовольствием гуляем».

Сквер стал точкой притяжения не только жителей Советского района, но и всего города. Рядом находится крупный торговый центр и транспортная развязка.

После благоустройства этот сквер взяло на содержание муниципальное предприятие городского округа Самара «Спецремстройзеленхоз». С осени специалисты предприятия следят за чистотой на данной территории, выполняя сезонные работы. В настоящее время завершается уборка снега. В частности, механизировано и вручную раздвигают снежные валы, чтобы пешеходные дорожки были расчищены на всю ширину для комфортного передвижения отдыхающих.

«Количество задействованных рабочих зависит от погодных условий - после снегопада их значительно больше. Но за порядком в сквере мы следим ежедневно. Выполняется расчистка и  противогололедная обработка тротуаров, очистка от снега скамеек, уборка урн, подбор мусора. В апреле начнем выполнять сезонные работы в рамках месячника по благоустройству», - рассказала заместитель директора по производству МП «Спецремстройзеленхоз» Людмила Якубовская.

Какие объекты благоустроят в следующем году – решать жителям. Необходимое условие для включения объекта в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» – заинтересованность самих граждан. Жители Самарской области могут онлайн выбрать те общественные пространства, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в 2022 году в первую очередь. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года на сайте: 63.gorodsreda.ru. 

Список территорий, представленных для голосования в этом году:

  • 1. Сквер у ЗАГСа в районе д. 13А по ул. Сергея Лазо в п. Управленческий
  • 2. "Загородный" центральный парк культуры и отдыха имени Горького
  • 3. Территория детской площадки, прилегающей к бульвару по ул. Челюскинцев
  • 4. Парк Щорса
  • 5. Сквер у ДК "Искра" в п. Красная Глинка
  • 6. Сквер в районе дома № 170 по ул. Ташкентской
  • 7. Бульвар Осипенко от ул. Мичурина до пр. Ленина
  • 8. Детский сквер по ул. Победы
  • 9. Сквер Экономистов
  • 10. Сквер на "Хлебной" площади
  • 11. Сквер Первых Космонавтов ( в районе д. 13 по ул. Гагарина)
  • 12. Сквер по Зубчаниновскому шоссе
  • 13. Городской парк культуры и отдыха "Молодежный"
  • 14. Бульвар по ул. Чернореченской
  • 15. Территория на 18 км Московского шоссе, лесопосадка около завода приборных подшипников
  • 16. Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе д. 74 и д. 77 по ул. Гагарина)
  • 17. Сквер на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской
  • 18. Сквер имени Куйбышева
  • 19. Парк "Воронежские озера"

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