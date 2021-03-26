Южное шоссе в Самаре приведут в порядок от рынка "Солнечный" до моста

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В 2021 году в Самаре отремонтируют проезжую часть на Южном шоссе. Об этом рассказали в департаменте городского хозяйства и экологии.

Работы проведут на участке дороги от рынка "Солнечный" до Южного моста. Точные сроки ремонта в департаменте не уточнили, но пообещали, что ремонт будет выполнен в 2021 году.

Сейчас от жителей города поступают жалобы на состояние дороги. В соцсетях заявляют: "Дыры как после бомбежки".

В настоящее время в Самаре идет поддерживающий ямочный ремонт дорог. Его можно выполнять даже при минусовых температурах. Основной дорожно-строительный сезон стартует, когда в областной столице потеплеет как минимум до +10 градусов, пишет Самру.ру.

Фото pixabay.com