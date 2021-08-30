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Взяты первые пробы нового дорожного покрытия на Самарском мостовом переходе

30 августа 2021 17:06
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Качество строительства Самарского мостового перехода проверяют на каждой стадии.

В Самаре взяли первые пробы нового дорожного покрытия на втором этапе Самарского мостового перехода (по проекту Фрунзенский). За ходом работ строящегося объекта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» следят как подрядчики, так и заказчики. Провести анализы дорожного полотна выехала лаборатория регионального министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Керны отобрали для контроля качества на путепроводе, на пересечении Кряжского и Новокуйбышевского шоссе, улиц Уральской и Утевской. На объекте используют смесь ЩМА-20.

Второй этап предполагает строительство новой дороги от улицы Шоссейной до границы города в Куйбышевском районе Самары. Он включает в себя две двухуровневые транспортные развязки на пересечении Уральской и Утевской, а также Пугачевского тракта и Грозненской. На 1094 км перегона Кряж – Самара строят мост через железную дорогу.

Протяженность новой 4-6-полосной дороги составит 7,8 км. Этап планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году, но движение по развязкам могут запустить до конца 2021 года.

 

Фото:   пресс-служба облправительства


 

Теги: дорожное покрытие Мостовой переход Самарский

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