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В зоне метрострояв Самаре частично возобновилось движение транспорта, включая общественный

21 декабря 2022 15:39
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Для частичного открытия движения профильные службы позаботились об установке требуемых дорожных знаков, светофорных объектов.

Строительство новой самарской станции метро «Театральная» продолжается круглосуточно. Например, в зоне метростроя в районе пересечения улиц Ново-Садовой, Полевой и Самарской завершается вынос инженерных коммуникаций. В частности, осталось выполнить переустройство одной камеры ливневой канализации. На остальных сетях работы закончены. Таким образом, у профильных ведомств появилась возможность снова изменить схему организации дорожного движения по периметру строительной площадки. Подчеркнем, что минимизация неудобств для горожан остается одним из приоритетных направлений.

Так, в конце прошедших суток, 20 декабря, при следовании от улицы Первомайской открылся прямой проезд с улицы Ново-Садовой через вышеуказанный перекресток, с выездом на улицу Самарскую при движении в направлении «в город». Сегодня на эту трассу начал возвращаться общественный транспорт – автобусы.

Утром 21 декабря выполнена механизированная расчистка территории, а также установка ограждения стройплощадки, площадь которой скорректировали. Только после этого появилась возможность частичного открытия движения в соответствии со схемой, согласованной с ГИБДД.

«Ранее мы неоднократно заявляли о том, что сначала открывается одна полоса по улице Ново-Садовой с правым поворотом на улицу Полевую, что и было сделано 5 декабря. При этом уточняли, что это не последние изменения схемы организации дорожного движения на перекрестке возле площадки строительства метро. Теперь же автотранспорт может ехать и по двум полосам улицы Полевой – при движении вверх от улицы Галактионовской в сторону проспекта Ленина, с возможностью поворота с крайней правой полосы направо – на улицу Самарскую. А в направлении «из города» на улицу Полевую можно выехать по двум полосам улицы Самарской – доступен правосторонний маневр с обеих этих полос. Такие альтернативы, конечно, упрощают движение транспорта, включая общественный, – рассказал заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Юрий Тапилин. – Мы также продолжим внимательно следить за ситуацией на этом перекрестке, где, в том числе, восстановлена работа пешеходных светофоров. По результатам мониторинга при необходимости скорректируем светофорные фазы: может быть, где-то понадобится добавить дополнительные секунды горения зеленого сигнала для автомобилистов или, наоборот, уменьшить, чтобы пешеходам было комфортно переходить через улицы Полевую и Самарскую».

Обращаем внимание пассажиров на следующие актуальные трассы следования автобусов с 22 декабря:

- маршрут № 2: с улицы Высоцкого к автостанции «Аврора» – по обычной схеме, которая действовала до закрытия перекрестка вблизи площадки метростроя; с автостанции «Аврора» до улицы Высоцкого – сначала по обычному маршруту, далее – через проспект Ленина – улицу Первомайскую – улицу Ново-Садовую – улицу Самарскую в сторону сквера Высоцкого;

- маршрут № 24: в направлении «из города» – без изменений, то есть по маршруту до закрытия перекрестка; в направлении «в город» – сначала по обычной трассе следования, далее – через улицу Полевую – проспект Ленина – улицу Первомайскую – улицу Ново-Садовую – улицу Полевую – улицу Молодогвардейскую в сторону Хлебной площади;

- маршрут № 41: направление «из города» – без изменений, по привычному маршруту; направление «в город» – сначала по обычной трассе, далее – через улицу Полевую – проспект Ленина – улицу Первомайскую – улицу Ново-Садовую – улицу Самарскую в сторону сквера Высоцкого;

- маршруты №№ 50, 47, 23: в направлении «в город» – без изменений, по маршруту, работавшему до закрытия перекрестка у зоны метростроя; в направлении «из города» – сначала по обычной трассе, далее – по улице Самарской, поворачивая направо на улицу Полевую, далее – с поворотом налево на проспект Ленина – до улицы Осипенко, далее – с поворотом налево и выездом на улицу Ново-Садовую и затем – до конечных остановок данных маршрутов, то есть автобусы № 50 проследуют в сторону улицы Батайской, автобусы № 47 – в сторону Юнгородка, а автобусы № 23 – в сторону 15 микрорайона.

Для частичного открытия движения профильные службы позаботились об установке требуемых дорожных знаков, светофорных объектов. Было устроено временное покрытие проезжей части дорог. В соответствии с погодными условиями применялся литой асфальтобетон с полимерно-битумными вяжущими добавками. Временное благоустройство рассчитано на период эксплуатации до весны – до установления постоянных среднесуточных температур наружного воздуха.

В ближайшей перспективе планируется привести в порядок и площадку возле ресторана быстрого питания – тротуар, газон, часть парковочного пространства.

 

Фото:   администрация Самары

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