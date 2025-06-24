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Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре

24 июня 2025 12:28
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Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре

В Самаре в рамках дорожной ремонтной кампании работы идут одновременно на 28 участках, половина из них - по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Там, где готовность составляет более 98%, специалисты лаборатории МБУ г.о. Самара  «Дорожное хозяйство» уже приступили к промежуточной приемке. В том числе это участки по улицам Олимпийской, Мира, Маршала Устинова, дорога от Красноглинского шоссе до улицы Ветвистой, бульвар Финютина и др.

Дорогу по ул. Маяковского площадью 18 тысяч квадратных метров в этом году обновляют на всем протяжении - от ул. Коммунистической до Волжского проспекта. Подрядчик уже заменил 138 люков дождеприёмных колодцев вместе с плитами и продолжает укладку асфальта. 

 На следующей неделе в рамках комплексного ремонта по нацпроекту планируется закончить асфальтировку тротуаров на проспекте Металлургов. 

Пешеходные зоны в границах улиц Каховской и Марии Авейде готовы на 50%, проезжая часть от улицы Каховской до заводоуправления – на 40%.

 В целом тротуары, вошедшие в перечень ремонта на 2025 год, отремонтированы на 30%. В том числе это участки, по которым поступили обращения от жителей во время рабочих выездов главы города Ивана Носкова в районы.

 Перечень объектов, где в 2025 году проведут ремонт, размещен на сайте администрации Самары: https://samadm.ru/city_life/blagoustroystvo-i-dorogi/road.

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