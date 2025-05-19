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Выбрать подрядчика для строительства 5-й очереди набережной в Самаре планируют осенью 2025 года

19 мая 2025 13:59
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Выбрать подрядчика для строительства 5-й очереди набережной реки Волги в Самаре планируют осенью 2025 года

Выбрать подрядчика для строительства 5-й очереди набережной реки Волги в Самаре планируют осенью 2025 года. Информация об этом содержится в программе социально-экономического развития региона.

"В октябре 2025 года планируется заключение контракта на строительно- монтажные работы и получение разрешения на строительство объекта, в июне 2027 года — ввод объекта в эксплуатацию", — указано в документе.

5-я очередь должна соединить старую и новую набережные. Она пройдет от ул. Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС ниже пивзавода и ГРЭС. Разработкой проекта занимается ярославское АО "ГК "ЕКС". Депстрой заключил с компанией контракт стоимостью 155 млн рублей еще в 2022 году. Справиться с задачей подрядчик должен был всего за 11 месяцев, а уже в 2023–2025 годах планировалось начать строительство набережной. Однако возникли проблемы, которые существенно повлияли на сроки проектирования объекта. Почитайте подробности.

Прогулочную зону собираются сделать многоуровневой. В ее состав войдет пешеходная эспланада протяженностью 1,1 км. Ниже будет располагаться первый ярус. Он как раз и соединит старую и новую набережные. От этой площадки будут идти спуски на нижний уровень ландшафтной зоны. Также здесь разместят подъемы на верхний уровень набережной, на территорию пивзавода и ГРЭС.

Осенью прошлого года горожанам представлялись эскизы объекта. Однако, судя по всему, они претерпят изменения, пишет Волга-Ньюс.

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