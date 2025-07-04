В центральной части Самары проверили обустройство официальных пляжей

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В ходе рабочего объезда города глава Самары Иван Носков совместно с представителями департамента городского хозяйства и экологии и МАУ «Самарская набережная» проверил обустройство официальных пляжей в центральной части города.

«С этого года содержание пляжей Самары вернули городу - теперь их обслуживает муниципальное учреждение «Самарская набережная». Ответственность у специалистов высокая. Инфраструктуру летнего пляжного отдыха создаем практически с нуля, поэтому работа предстоит сложная, но интересная. Потребность в комфортном и доступном для всех отдыхе — просто огромная, - сказал глава города Самара Иван Носков. - В этом году город прибрел более 800 единиц нового оборудования. Поставил задачу увеличить число и разнообразие пляжной мебели, обновить спортивные площадки, сформировать программу событийного наполнения пляжей».



На сегодняшний день сотрудники МАУ «Самарская набережная» завершили установку скамеек-шезлонгов, теневых навесов, пляжных настилов и впервые - душевых открытого типа. Как сообщил директор учреждения Артемий Анисимов, размещено 90% приобретенного оборудования и пляжной мебели.

В ходе осмотра территории глава города дал поручение произвести экспертизу пандуса для маломобильного населения в районе спуска по ул. Первомайская, а также дефектовку и ремонт пандуса в районе бассейна ЦСКА. Осенью особое внимание уделят восстановлению зеленых насаждений, кронированию аварийных деревьев вдоль воды.

Для безопасности пребывания на пляжах ежедневно с 08:00 до 21:00 работают 14 спасательных постов, оборудованных жилетами и кругами, ластами и масками, мегафонами и рациями. Повышенное внимание уделяется безопасности маломобильных граждан на «Доступных пляжах» под Некрасовским и Полевым спусками.

Фото: администрация Самары