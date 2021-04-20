Все желающие могу принять участие во Всероссийском субботнике

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24 апреля Самарская область примет участие во Всероссийском субботнике, который пройдет во всех регионах страны при поддержке Минстроя России. Всероссийский субботник будет посвящен теме городской среды и экологии. Жители региона смогут стать частью позитивных изменений, происходящих в благоустройстве наших городов и районов.

Принять участие в субботнике смогут все желающие. В этот день запланирована традиционная уборка дворов и общественных пространств, высадка цветов и деревьев, приведение в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраска лавочек, цоколей, ограждений, уборка в подъездах.

Чтобы максимальное число горожан могло принять участие в жизни своего города, в этом году была разработана и запущена общероссийская платформа для голосования за объекты благоустройства — za.gorodsreda.ru.

В Самарской области проголосовать за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2022 году, можно будет на сайте 63.gorodsreda.ru. Голосование начнется 26 апреля и продлится до 30 мая. В нем примут участие жители 10 городских округов и муниципального района Безенчукский. Волонтеры расскажут о том, как пользоваться платформой, также они помогут проголосовать.

«Очень важно, чтобы сегодня, когда на благоустройство городов и сел выделены беспрецедентные средства, жители могли участвовать во всех этапах реализации проектов по благоустройству. Люди сегодня действительно хотят принимать активное участие в благоустройстве своих городов и сёл», – подчеркивает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Участие в субботниках — это добрая традиция, которая сближает россиян и их города, приобщает их к заботе об окружающем их пространстве, дает им возможность сделать полезное дело. Акция будет действительно масштабная, ведь Всероссийский субботник охватит сразу несколько тем — это благоустройство, экология, обучение. За счет разных форматов принять в ней участие сможет каждый неравнодушный россиянин. Я сам всегда с удовольствием принимаю участие в таких мероприятиях, поэтому и в этом году обязательно присоединюсь к субботнику в одном из наших городов. Приглашаю и вас!» – прокомментировал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.

Фото из открытых источников