Я нашел ошибку
Главные новости:
Обсуждалось сотрудничество в IT-сфере, медицине, туризме.
Дмитрий Азаров и посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко обсудили перспективные направления сотрудничества
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается усиление ветра
Здесь выращивают многочисленные виды хвойных и лиственных деревьев, в том числе крупномеры, а также кустарники.
В Алексеевском питомнике готовят саженцы для озеленения Самары
«Созвездие» - это не только фестиваль «особых театров», но и место культурного обмена, творческих встреч.
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
В результате происшествия ребенок был госпитализирован.
В Тольятти 7-летний велосипедист столкнулся с легковушкой на дороге 
В таком случае в платежных документах за апрель будут отражены актуальные начисления за горячую воду.
До 25 апреля «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учета ГВС от своих клиентов
В режиме видеоконференцсвязи рассмотрены обращения жителей Марий Эл, Самарской и Саратовской областей.
Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин провел прием граждан
Самарская область примет участие во Всероссийском субботнике. Всероссийский субботник будет посвящен теме городской среды и экологии.
Все желающие могу принять участие во Всероссийском субботнике
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.02
-0.23
EUR 91.75
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Экология Всё в Дом ЖКХ

Все желающие могу принять участие во Всероссийском субботнике

20 апреля 2021 15:42
86
Самарская область примет участие во Всероссийском субботнике. Всероссийский субботник будет посвящен теме городской среды и экологии.

24 апреля Самарская область примет участие во Всероссийском субботнике, который пройдет во всех регионах страны при поддержке Минстроя России. Всероссийский субботник будет посвящен теме городской среды и экологии. Жители региона смогут стать частью позитивных изменений, происходящих в благоустройстве наших городов и районов. 

Принять участие в субботнике смогут все желающие. В этот день запланирована традиционная уборка дворов и общественных пространств, высадка цветов и деревьев, приведение в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраска лавочек, цоколей, ограждений, уборка в подъездах.  

Чтобы максимальное число горожан могло принять участие в жизни своего города, в этом году была разработана и запущена общероссийская платформа для голосования за объекты благоустройства — za.gorodsreda.ru. 

В Самарской области проголосовать за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2022 году, можно будет на сайте 63.gorodsreda.ru. Голосование начнется 26 апреля и продлится до 30 мая. В нем примут участие жители 10 городских округов и муниципального района Безенчукский. Волонтеры расскажут о том, как пользоваться платформой, также они помогут проголосовать.

«Очень важно, чтобы сегодня, когда на благоустройство городов и сел выделены беспрецедентные средства, жители могли участвовать во всех этапах реализации проектов по благоустройству. Люди сегодня действительно хотят принимать активное участие в благоустройстве своих городов и сёл», – подчеркивает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 

«Участие в субботниках — это добрая традиция, которая сближает россиян и их города, приобщает их к заботе об окружающем их пространстве, дает им возможность сделать полезное дело. Акция будет действительно масштабная, ведь Всероссийский субботник охватит сразу несколько тем — это благоустройство, экология, обучение. За счет разных форматов принять в ней участие сможет каждый неравнодушный россиянин. Я сам всегда с удовольствием принимаю участие в таких мероприятиях, поэтому и в этом году обязательно присоединюсь к субботнику в одном из наших городов. Приглашаю и вас!» – прокомментировал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.

 

Фото из открытых источников

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Осталась неделя до окончания подачи заявок на конкурс Лидеры России»
20 апреля 2021  12:55
Осталась неделя до окончания подачи заявок на конкурс «Лидеры России»
Общество
141
Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области
20 апреля 2021  12:39
Рассмотрена инициатива о возвращении прямых выборов мэров в Самарской области
Политика
174
В Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Максима Горького
20 апреля 2021  11:59
В Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Максима Горького
Транспорт
179
В Самаре открывается грузопассажирская переправа в село Рождествено.
20 апреля 2021  10:32
В Самаре открывается грузопассажирская переправа в село Рождествено
Транспорт
190
Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам Автозаводского района Тольятти
20 апреля 2021  09:59
Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам Автозаводского района Тольятти
Общество
203
Весь список