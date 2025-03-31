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В Самаре стартует ремонт мемориальных комплексов
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В Самаре стартует ремонт мемориальных комплексов

31 марта 2025 15:59
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До 1 мая в городе будет отремонтировано 15 памятников, прежде всего - стелы на Аллее трудовой Славы по проспекту Юных Пионеров.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Самаре стартует ремонт мемориальных сооружений. Силами МБУ «Центр технического и хозяйственного обслуживания» и подрядных организаций до 1 мая в городе будет отремонтировано 15 памятников, прежде всего - стелы на Аллее трудовой Славы по проспекту Юных Пионеров.

«Начинаем активно готовить Самару к празднованию 80-летия Великой Победы. Особым местом притяжения жителей и гостей не только 9 мая, но и накануне станут мемориальные комплексы и памятники. Поэтому к сезонным работам по поддержанию общего порядка подключаем необходимый ремонт по облицовке и окрашиванию памятников. На десяти мемориалах по Аллее трудовой Славы заменим информационные планшеты, еще на 35 сооружениях установим информационные надписи, - отметил Иван Носков. – Прошу подрядные организации серьезно отнестись ко всем работам, вне зависимости от их масштаба. Памятные стелы посвящены подвигу солдат и тружеников тыла, наш долг перед ветеранами и жителями города – достойно их сохранить для будущих поколений самарцев». 

На Аллее трудовой Славы выполнят полную замену облицовочного покрытия на Стеле ветеранам завода «Авиаагрегат» к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Поврежденные элементы облицовки будут заменены на стелах ветеранам КАТЭК и ЦСКБ-Прогресс в честь 40-летия Победы, на стелах ветеранам 9 ГПЗ им. В.В. Куйбышева, ветеранам завода аэродромного оборудования, ветеранам государственного союзного завода № 693, ветеранам оружейного завода № 525 (ОАО «Металлист») и ветеранам КМПО им. М.В. Фрунзе в честь 40-летия Победы. На Стеле в честь строительства в 1942-1943 годах в СССР магистрального газопровода Бугуруслан – Куйбышев окрасят оштукатуренные элементы. Также текущий ремонт пройдет на памятных стелах в Октябрьском, Промышленном и Куйбышевском районах. 

На объекте культурного наследия «Самолет – штурмовик ИЛ-2 – памятник труда и боевой славы куйбышевцев в годы ВОВ» на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова будет окрашен постамент из дюралюминия и информационная металлическая доска, а также заменены поврежденные облицовочные элементы.

Как отметила директор МБУ «Центр технического и хозяйственного обслуживания» Светлана Чикановская, часть ремонтных работ на городских мемориальных сооружениях запланирована на летний период. 

«Летом заменим поврежденные элементы облицовки из натурального камня на памятниках В.И. Ленину, расположенных в Куйбышевском и Красноглинском районах. Аналогичные работы проведем на памятнике С.М.Кирову. Еще по двум ОКН – памятникам В.И.Ленину на площади Революции и Ф.Э.Дзержинскому в Самарском районе - запланировано обследование и разработка научно-проектной документации», - рассказала директор МБУ «Центр технического и хозяйственного обслуживания» Светлана Чикановская.

В рамках весенней генеральной уборки города на всех мемориальных сооружениях будет произведена сухая расчистка и влажная уборка, а также уборка прилегающих территорий. Там, где это необходимо, поверхности будут очищены от лакокрасочных загрязнений, печатной продукции и солевых образований. С 21 апреля по 12 мая будет организована круглосуточная охрана мемориальных сооружений, посвященных Великой Отечественной войне.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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