В Самаре минувшей ночью перед расчисткой снега эвакуировали 20 машин

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За прошедшие дневную и ночную смены на территориях города трудились 3 405 уборщиков, задействовали 571 единицу техники, в том числе 109 крупнотоннажных самосвалов и 51 погрузчик. Сегодня днем на участки обслуживания направили 3 305 человек для расчистки вручную и 316 единиц техники.



Силы и средства нарастят в ночь, когда производится основной массив работ для обеспечения нормативного состояния улично-дорожной сети. Поскольку интенсивность движения ощутимо снижается, тяжелая техника и средства малой механизации профильных служб, которые задействуют и привлеченные ресурсы, может работать максимально эффективно. При этом на оперативность и качество расчистки напрямую влияет транспорт горожан, припаркованный вдоль дорог. Поэтому нередко сформировать снежные валы, удалить их с проезжей части, привести ее в нормативное состояние по всей ширине довольно сложно.



Активизация работ по освобождению дорог от личного транспорта жителей, припаркованного на тех участках, где имеются знаки запрета стоянки, стала одной из первостепенных мер. Напомним, что в городе 91 такой участок, где запрещающие знаки действуют либо непрерывно, либо по четным и нечетным датам, либо по определенным дням недели и в определенные часы – то на одной, то на противоположной сторонах дороги. Теперь на этих территориях до старта очередных видов снегоуборочных работ эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушением, проводится массово, совместно с ГИБДД. Машины нарушителей увозят на ближайшие штрафстоянки. Для этого количество эвакуаторов, курсирующих по улицам Самары, увеличено. Если состояние участка требует немедленной расчистки, при этом помехой становятся припаркованные машины, адресно направляют сразу несколько эвакуаторов. Как правило, со своей задачей служба эвакуации справляется за считанные минуты, чтобы техника служб благоустройства не простаивала, а оперативно включалась в снегоуборку и весь цикл технологических операций был выполнен.



Таким образом, обеспечивается беспрепятственная работа техники и персонала подрядчиков. После завершения расчистки водители могут удобно оставлять свои машины на полностью расчищенных участках – разумеется, где ограничений для стоянки нет.



В результате таких совместных работ, которые были организованы и в ночь на 31 января, в частности, на улицах Ленинской, Самарской, Мориса Тореза, Дыбенко, Свободы, для обеспечения расчистки, погрузки и вывоза снега эвакуировали 20 машин. В минувший вторник с участков, где с 00:00 до 07:00 остановка и стоянка запрещены, на штрафстоянку отправили 12 автомобилей.



Профильный департамент прилагает все усилия, чтобы организация совместных работ была максимально выверенной.



Весь зимний сезон уборка снега на улицах города будет вестись при взаимодействии профильных служб и правоохранительных органов.

Фото: администрация Самары