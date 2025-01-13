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Восстановлением самарских архитектурных памятников хотят нагрузить девелоперов

13 января 2025 11:30
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Восстановлением самарских архитектурных памятников хотят нагрузить девелоперов

В региональном правительстве прорабатывают концепцию, согласно которой строительные компании должны будут заниматься реставрацией ценных объектов в историческом центре Самары, если хотят осваивать наиболее ликвидные площадки. Об этом публично объявил председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов. Эксперты допускают, что такая схема может быть жизнеспособной, но подчеркивают: необходимость реставрировать памятники станет серьезной нагрузкой на экономику будущих проектов. Которая и без того явно ухудшается, а значит, дополнительная нагрузка может оставить проекты комплексного развития территорий вообще без операторо, пишет Обоз-инфо.

Центральные районы Самары получили статус исторического поселения регионального значения в 2019 году. Границы этой зоны прошли по улицам Засекина, Набережной Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной реки Волги. В теории статус ИП дает возможность сохранять историческую застройку, планировочную структуру и панорамы городов. Достигается это за счет сдерживания активности строительных компаний в особой зоне и привлечения дополнительных финансовых средств для сохранения культурного наследия. На практике же самарское историческое поселение достигло успеха только в первом аспекте. Строить там и правда перестали. Но и инвесторов в объемах, необходимых для реставрации старого города, не появилось даже близко. И пока на протяжении пяти лет тянулся процесс формирования градостроительных регламентов ИП, находящиеся под его «защитой» памятники продолжали ветшать и разваливаться.

Были единичные примеры, когда бизнесмены на свой страх и риск реставрировали какое-то старинное здание или объект удавалось восстановить в рамках бюджетных программ. Однако, по данным Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, на территории Самарской области из более 700 объектов культурного наследия сейчас только 15% находятся в приемлемом состоянии.

Восстановление остальных требует десятков миллиардов рублей, где их взять — пока не может сказать никто. Даже для полностью расселенной и находящейся в собственности мэрии Самары «исторической недвижимости», предлагаемой бизнесу на инвестиционном портале области, новых хозяев найти до сих пор не удалось. (См. допблок «Инвесторы проигнорировали историческую недвижимость».)

Областные власти признают, что спасти все ОКН не удастся. «В историческом центре будет проводиться работа по сохранению объектов культурного наследия. По поручению губернатора мы готовим реестр объектов, которые нужно будет сохранить, восстановить. Все (а у нас их более 700 в Самаре) сохранить объективно невозможно», — рассказал в интервью СМИ в начале января председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов. А для сохранения тех объектов, которые все же попытаются спасти, власти решили найти инвесторов в добровольно-принудительном порядке. Затраты на реанимацию ОКН хотят возложить на застройщиков. «Скорее всего, будет реализована концепция, при которой компания, приобретающая право застройки той или иной ликвидной территории, будет иметь в качестве нагрузки необходимость реконструкции, приведения в надлежащее состояние определенных объектов культурного наследия», — подчеркнул Смирнов.

Такая перспектива не вызывает особого энтузиазма у игроков самарского строительного рынка. С одной стороны, территория исторического поселения обладает хорошим потенциалом для развития и может использоваться для реализации выгодных проектов, если для строительства в ней будут четко сформулированы понятные правила. «Историческое поселение у нас традиционно является центром притяжения интересов застройщиков, — рассуждает аналитик рынка недвижимости Вячеслав Рандаев. — Эта зона экономически достаточно эффективная. Проекты там успешные, даже несмотря на ряд ограничений, которые действуют на сегодняшний день — и по высотности, и по объемам строительства, и по плотности. Так что сама по себе зона интересная. Все прекрасно понимают, что она с большой плотностью наполнена культурными объектами и их судьбу надо каким-то образом решать. Насколько я знаю, застройщики готовы заходить на эту территорию с дополнительными условиями в виде реставрации-восстановления подобных объектов». 

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