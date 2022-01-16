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«Воскресник» в областном центре – в самом разгаре

16 января 2022 13:38
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«Воскресник» в областном центре – в самом разгаре

«Воскресник» в областном центре – в самом разгаре. Произвести личный контроль приехал и глава Октябрьского района Александр Кузнецов:
«Сегодня с самого утра производим мониторинг вверенных нам территорий, и что немаловажно -  деятельность УК, ТСЖ и МБУ. В первую очередь очищаются территории возле социальных учреждений – больницам, школам, детским садам. Выстроено и взаимодействие с нашими жителями – в районную администрацию можно обратиться через любые каналы связи, а мы приложим все усилия для того, чтобы любая ситуация была разрешена».

О том, что во дворе дома по улице Ново-Садовой, 25 состоится уборка председатель совета дома Елена Пронина узнала заранее: «У нас есть большой чат дома, где мы информируем жителей о предстоящей уборке и просим убрать свои машины. Безусловно, припаркованные автомобили мешают качественно произвести расчистку, и мы прикладываем все усилия к тому, чтобы к приезду техники, территория была свободна».

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