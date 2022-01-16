«Воскресник»: в Кировском районе: в уборке дворов приняли участие около 700 неравнодушных жителей

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«Работу в усиленном режиме мы не прекращаем: и суббота была у нас активная, и в воскресенье не можем остановиться. Все силы брошены на расчистку территорий, но снегопад не утихает. В воскресенье по поручению Губернатора Дмитрия Азарова мы организовали в районе «воскресник». Сегодня у нас работают все УК, все дворники вышли в смену, наше МБУ также бросило все силы на уборку вверенных им территорий,а также сотрудники администрации», - сообщил глава Кировского района Игорь Рудаков.

Сегодня совместно с жителями отработано 47 дворов – инвентарь по заявкам был предоставлен администрацией Кировского района. Порядка 700 горожан помогают районной администрации в освобождении дворов от снежных накоплений.

«Мы всех неравнодушных жителей пригласили присоединиться к уборке. Предупредили через общий чат – собрались и вышли, чистим снег, а в перерывах пьем чай», - рассказала старшая по дому по ул. Победы, 131 Соколова Нина.

Фото: администрация Самары