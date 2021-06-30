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Вопрос обеспечения холодной водой в Самарской области под особым контролем

30 июня 2021 13:02
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Вопрос обеспечения холодной водой в Самарской области под особым контролем

29 июня 2021 года по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина провела оперативное совещание, главной темой которого стало обеспечение холодной водой жителей отдельных населенных пунктов. 

Из-за аномально высокой температуры воздуха в ряде муниципальных образований наблюдаются перебои с водоснабжением. Это связано с резким увеличением потребления холодной воды, порывами на сетях, а также низкой производительностью существующих скважин, развитием территорий без учета возможностей существующих водопроводных сетей. Наибольшее количество населенных пунктов, в которых имеется низкое давление в системе водоснабжения, в муниципальных районах Ставропольский, Волжский, Шигонский.

При содействии Правительства области ситуация начинает меняться. Так, в с.п. Хрящевка (м.р. Ставропольский) сейчас идет бурение 2-х скважин и строительство водовода от новых скважин до централизованных сетей. По информации муниципальных органов власти, на первой скважине (на северном водозаборе) работы должны быть завершены 30 июня, промывку и подключение к водоразборной сети планируется закончить 2 июля. На второй скважине (на южном водозаборе) 5 июля должны завершить бурение и до 8 июля – подключение.

Кроме того, в Хрящевке проведена ревизия оборудования на 6 скважинах, а в двух 5-ти этажных домах установлено дополнительное насосное оборудование, что позволило нормализовать давление и вода стала доходить до верхних этажей. 

9 июля должны завершиться работы по бурению двух дополнительных скважин глубиной около 85 м в с. Подстепки и восстановительный ремонт, гидродинамическая очистка водозаборных скважин в п. Луначарский.

В селах Верхние Белозерки и Верхний Сускан водоснабжение нормализовано после выполнения комплекса мероприятий на водозаборах.

Особо внимание в ходе совещания было уделено ситуации с водоснабжением в двух населенных пунктах м.р. Волжский. И.о. главы Волжского района Наталья Карякина пояснила, что для решения проблемы водоснабжения в с. Калинка рассматривается два варианта – бурение новой скважины и реконструкция существующей. Наталья Катина потребовала от администрации Волжского района представить проектно-сметную документацию по работам в селе Калинка до конца этой недели. В Гавриловой Поляне есть проблемы с бурением новых скважин, так как в поселке нет свободной земли. В ответ министр энергетики и ЖКХ Самарской области Александр Мордвинов предложил проанализировать есть ли старые скважины в населенном пункте и возможно ли их расконсервировать. 

В с. Усолье м.р. Шигонский готовятся выполнить замену 8 км водопроводных сетей на сумму более 9,5 млн. рублей. Прокладку водовода должны закончить до 1 ноября т.г. Наталья Катина подчеркнула, что это слишком долгий срок решения социально значимого вопроса и районным властям необходимо сделать все, чтобы ускорить начало работ.

В ближайшее время в 36 населенных пунктах, расположенных на территории 7 муниципальных районов, будут проведены работы по замене, восстановительному ремонту, гидродинамической очистке водозаборных скважин и водонапорных башен. Средства на это в размере 71,5 млн. рублей будут выделены из резервного фонда Правительства Самарской области. Муниципальные органы власти уже приступили к разработке документов и графиков работ.

На оперативном совещании заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков рассказал о взаимодействии с банками по организации массовой выдачи «Карты жителя Самарской области». 

Напомним, первые 72 карты жителя Самарской области были выпущены по поручению Главы региона Дмитрия Азарова банком ВТБ.

В настоящее время в проекте участвуют уже три банка – ВТБ, «Газпромбанк» и «Солидарность». Также ведутся переговоры еще с двумя банками.  

«По сути уже запущен в эксплуатацию проект взаимодействия с банком ВТБ. Здесь начали обработку первого пакета заявлений на выдачу карты 26 июня 2021 года. Уже принято 36 заявлений. Банк «Солидарность» находится на стадии выпуска пилотных карт для тестового использования. Газпромбанк также выпустил пилотные карты, которые будут проходить тестирование», - сказал Константин Пресняков. 

Карты можно будет использовать для оплаты проезда в общественном транспорте, как финансовое приложение, а также там будет доступна программа лояльности, которая уже включает в себя около 20 торговых сетей. Кроме того, на карту жителя Самарской области в перспективе можно будет получать социальные выплаты. 

Фото: Дильдина Светлана

Теги: аномально жаркая погода водоснабжение

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