Во всех внутригородских районах Самары 17 апреля проходит очередной субботник

153

В общей сложности в Красноглинском районе сегодня задействовано более 1000 человек.

Наводят чистоту и на общественных пространствах, которые будут участвовать в голосовании за благоустройство в 2022 году. Так, в Красноглинском районе в ТОП-19 попали две территории: сквер у ЗАГСа в поселке Управленческий и сквер у ДК «Искра» в поселке Красная Глинка.

При участии жителей были разработаны индивидуальные дизайн-проекты. Так, проект благоустройства сквера у ЗАГСа предусматривает установку тематических арт-объектов в виде сердец, фонтана, новых лавочек, строительство пешеходных дорожек, обустройство цветников.

В прошлом году в Красноглинском районе благодаря сплоченности более 15 500 человек проголосовали за комплексное обновление сквера Овчарова в поселке Прибрежный.

Напомним,онлайн-голосование за общественные территории, которые претендуют на благоустройство в 2022 году, пройдет с 26 апреля по 30 мая на платформе 63.gorodsreda.ru.