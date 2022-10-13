Власти Самары прокомментировали ход ремонта деформационных швов на Южном мосту

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В 2023 году в Самаре запланировано приведение в порядок дорожного покрытия Южного моста и путепровода в полном объеме. Сейчас на объекте идет ремонт деформационных швов. Ход работ прокомментировали в мэрии города.

— Это вынужденная временная мера. Было много жалоб от автомобилистов на качество ремонта моста, который был выполнен в 2017 году. Всё это время департамент горхозяйства вел претензионную работу по устранению проблем, возникших из-за недобросовестной работы подрядчика. Дорога входит в гарантийные обязательства исполнителя. Однако организация находится в состоянии банкротства, назначен конкурсный управляющий. Департамент вынужден сейчас проводить ремонт деформационных швов, чтобы исправить ситуацию и обеспечить качество дорожного полотна. Вместе с тем все затраты, которые несет муниципалитет, взыщут с подрядчика в судебном порядке, — сообщили в администрации города.

Работы на объекте вела известная в Самаре компания «ПСК "Волга"». Первый этап ремонта Южного моста закончили в июле 2017 года. Дорогу открыли в середине октября. Однако у самарцев возникли претензии к обустройству деформационных швов.

Ремонт проблемных участков запланировали на август 2022 года, но приступить к нему так и не удалось. Чиновники сдвинули сроки на середину октября, чтобы успеть найти подрядчика. Соответствующую заявку опубликовали на портале госзакупок. Городские власти рассчитывают вернуть потраченные на ремонт деньги, пишет 63.ру.