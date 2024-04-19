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Власти Самары продолжают сносить ветхие и аварийные постройки в разных точках города

19 апреля 2024 11:09
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Власти Самары продолжают сносить ветхие и аварийные постройки в разных точках города.

На этот раз под демонтаж попало два строения в Промышленном и Железнодорожном районах.

В первом случае чиновники изымают для муниципальных нужд земельный участок и 5 квартир в доме на Ново-Вокзальной, 116. Во-втором — площадку и постройку на Белгородской, 7, литера О.

Сейчас с владельцами помещений на указанных адресах будут работать специалисты департамента управления имуществом Самары. Им предстоит в течение 10 дней передать копии постановления владельцам земельных участков и помещений на указанных адресах.

— В течение 60 суток необходимо будет провести оценку недвижимости и размера убытков, причиненных таким изъятием. При необходимости — оценить недвижимое имущество, предоставляемое взамен изымаемого, — говорится в постановлениях.

Последний этап — это подготовка иска о принудительном изъятии имущества. Это нужно будет сделать в течение 90 суток.

Один из домов, который планируют снести, несколько лет назад признали аварийным. В сентября 2021 года на Ново-Вокзальной, 116 рухнула стена. Более того, это строение находится на территории бывшей военной части. И земельный участок планировали осваивать, пишет 63.ру.

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