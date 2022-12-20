Власти ищут подрядчика для сноса мертвого города под Самарой

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Подготовка к ликвидации недостроенного поселка ДСК-2 около села Водино, известного как мертвый город, вышла на новый этап. Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который бы разработал проект и смету на снос 10 недостроенных объектов.

— Начальная цена аукциона — 2 миллиона 250 тысяч рублей. Выигравшая его компания должна будет подготовить и согласовать с Госэкспертизой техдокументацию на 1-й очереди строительства рабочего поселка и детского сада в Красноярском районе области, — говорится в проекте муниципального контракта.

Заявки на участие в электронных торгах принимаются до 26 декабря. Выполнить все работы победитель аукциона должен будет за 70 дней с момента заключения контракта.

Эта площадка хорошо известна самарцам. Ее прозвали мертвым городом. Правоохранители периодически устраивали учения, художники проводили перформансы. Однако изначально поселок строили для рабочих домостроительного комбината № 2 (ДСК-2).

И хоть микрорайон находится на территории Красноярского района, но входит в реестр муниципального имущества Самары.

В начале 90-х годов строительство ДСК-2 пришлось заморозить. Жилой микрорайон так и остался заброшенным навечно. Хотя говорят, что к поселку были подведены коммуникации, в домах установили радиаторы и поклеили обои в квартирах, решали вопрос о подаче тепла, пишет 63.ру.