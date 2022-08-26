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Владимир Василенко провел совещание по вопросам строительства метро «Театральная»

26 августа 2022 17:11
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Станция метро «Театральная» соединит жилые микрорайоны Безымянка и Юнгородок с историческим центром города.

11,6 километровая ветка самарского метро совсем скоро «вырастет» еще на 2 километра – начало 2022 года в Самаре ознаменовалось строительством новой станции метро «Театральная», которая соединит жилые микрорайоны Безымянка и Юнгородок с историческим центром города.

Сегодня, 26 августа под руководством Первого заместителя Главы Владимира Василенко в мэрии Самары состоялось еженедельное совещание, касающееся строительства новой станции метрополитена. В нем приняли участие представители областного минстроя, городских департаментов, а также ресурсоснабжающих и подрядных организаций. На повестке дня – освобождение будущего тоннеля от инженерных коммуникаций.

«Условно проект делится на 6 этапов – по одному мы получили положительное заключение экспертизы и уже приступили к выносу коммуникаций. Два этапа сейчас находятся на этапе прохождения экспертизы, мы надеемся получить по ним положительное заключение в сентябре и начать работу по разработке котлованов на улице Полевой и Галактионовской. В планах до конца года выйти с последней экспертизы и приступить к старту щита», - сообщил заместитель директора ГКУ «Управление капитального строительства» Александр Богданов.

«Подрядной организации предстоит выполнить колоссальный объем работ по выносу коммуникаций – сейчас в районе сквера, находящегося на пересечении улиц Вилоновской и Галактионовской, занимаются тепловыми и водопроводными сетями, запитывающими, в том числе, Театр оперы и балета. Сейчас на месте будущей перекладки проходит пешеходная дорожка – хочу отметить, что очень аккуратно работают, плитку снимают, штабелируют, чтобы потом использовать повторно при восстановлении благоустройства», - пояснил Владимир Василенко.

Необходимы и проектные решения относительно переноса газовой трубы.

«Эта труба расположится по улице Вилоновской. Работы начнутся в середине сентября – до этого будет принято решение о том, как будет организовано движение. Также проектировщикам предстоит подготовить предложения в части усиления коллектора, являющегося наследием Альфреда фон Вакано», - добавил вице-мэр.

После выноса коммуникаций подрядная организация сможет приступить к основному фронту работ – разработке стартового котлована, а также монтажу тоннелепроходческого механизированного комплекса. В первый месяц он уходит на сто метров под землю, затем проводится техническое освидетельствование пусконаладки и только после этого комплекс начинает свою работу, прокладывая новый маршрут – по 250 метров в месяц до улицы Полевой. Это необходимо для дальнейшей состыковки со станцией метро «Алабинская».

Плюсы строительства новой станции метро переоценить трудно. Такое нововведение позволит электродепо развиваться в ускоренном темпе, закупить дополнительные подвижные составы и сократить интервал движения между поездами.

«Всего лишь за 20 минут люди смогут пересечь большую часть города – от Безымянки до площади Куйбышева. К слову, общую концепцию метро новая станция соблюдает – по сравнению с уже существующими, в техническом плане она будет насыщеннее и современнее, при этом концептуальные решения, связанные с надземными постройками и сходами, соответствуют реалиям настоящего времени», - отметил Александр Богданов.

Ради возведения необходимого городу объекта, как и всегда в таких случаях, ведется вынужденное расселение домов в зоне расположения будущей станции.

«До начала производства работ Министерством строительства Самарской области была проведена оценка влияния будущих работ, а также технического состояния домов на предмет возможности компенсационных мероприятий. Часть домов уже включена в программу по расселению из аварийного жилья. По оценке экспертов 68 домов после строительства станции будет нельзя эксплуатировать, так как она окажет акустическое и вибрационное воздействие. Безусловно, большую часть домов постарались учесть под компенсацию и сохранение, среди них и 9 объектов культурного наследия. Эти дома будут сохранены, но перепрофилированы – помещение из жилого перейдет в статус административно-хозяйственного», - подчеркнул представитель ГКУ «Управление капитального строительства».

Неукоснительное соблюдение прав горожан, отдельный подход к каждой семье и человеку – неотъемлемое требование при работе с людьми. Несмотря на то, что ответственным органом при расселении является Министерство строительства Самарской области, городские власти будут сопровождать все этапы расселения людей, при необходимости оказывая юридическую помощь.

«В случае если собственник захочет получить компенсацию, мы будем помогать юридически. Наши специалисты помогут с подбором и покупкой квартиры вплоть до получения документа о собственности нового жилья. Отмечу, что данная процедура – не является улучшением жилищных условий. Сегодня на совещании определили перечень домов, подлежащих расселению в первоочередном порядке», - резюмировал Владимир Василенко.

При этом любой возникающий вопрос рассматривается в индивидуальном порядке – при необходимости со всеми местными жителями будет проведена юридическая и правовая консультация, сообщает пресс-служба горадминистрации.

 

 

Фото: Волжская коммуна

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