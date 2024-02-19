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В историческом центре Самары временно меняются схемы движения трамваев

19 февраля 2024 16:24
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В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водоводе.

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водоводе в районе пересечения улиц Фрунзе и Красноармейской с 21:00 19 февраля 2024 года временно не будет осуществляться движение трамваев на участке в историческом центре Самары: улица Пионерская – улица Венцека – улица Фрунзе – улица Красноармейская (до улицы Арцыбушевской). 

В период производства необходимых работ трамваи маршрутов №№ 1, 3, 5, 20, 20к, 22. проследуют по измененной схеме:

- трамваи маршрута №1 – от улицы Авроры – через железнодорожный вокзал – по ул. Арцыбушевской – ул. Чернореченской – до ул. Авроры;
- трамваи маршрута №3 – по ул. Арцыбушевской – через железнодорожный вокзал – в Юнгородок;
- трамваи маршрутов №№ 5 и 22 – по ул. Чернореченской – через железнодорожный вокзал до ул. Арцыбушевской и далее – по своим маршрутам;
- трамваи маршрутов №№ 20 и 20к – по ул. Арцыбушевской через железнодорожный вокзал – по ул. Чернореченской и далее – по привычным маршрутам.

Окончание работ и восстановление движения трамваев запланировано ориентировочно на 05:00 20 февраля 2024 года.

О возобновлении трамвайного сообщения профильный департамент сообщит дополнительно в социальных сетях и мессенджерах.

По информации городского департамента транспорта, во время работ на инженерных коммуникациях проезжая часть будет сужена, но на работу автобусных маршрутов это не повлияет.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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