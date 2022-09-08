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Вдоль Волги в Самаре построят новую набережную

8 сентября 2022 13:49
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Вдоль Волги в Самаре построят новую набережную

Департамент градостроительства Самары объявил торги по поиску подрядчика для разработки проекта строительства пятой очереди набережной. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Построить набережную собираются на участке берега Волги в границах улицы Вилоновской и второй очереди набережной — за пивзаводом и ГРЭС. И этот проект губернатор Дмитрий Азаров анонсировал еще в 2021 году. Но потребовалась большая подготовительная работа. При этом самарцы уже проголосовали за концепцию.

Теперь депстрой сформулировал задание для проектировщиков, а следовательно и понимание того, какой будет новая набережная. Она будет трехуровневой. Нижний — прибрежный, средний — променадный, верхний — городской. Высота составит около 9–10 метров.

Под строительство выделят участок площадью 55 тысяч квадратных метров. Работы будут выполнять в два этапа.

На первом построят пешеходную эспланаду площадью 11 тысяч квадратных метров для соединения старой и новой набережных. Она будет представлять собой пешеходный бульвар с выделенной полосой движения велосипедистов, роллеров и скейтбордистов. Высота составит около 5 метров. Ширина пешеходной части должна быть не менее 6 метров, пишет 63.ру.

— Конструктивно эспланада должна представлять собой комбинацию участков, укрепленных подпорными стенами, и эстакады на опорах. Это наиболее экономичное решение. К тому же оно создаст связь с природной береговой полосой, акваторией Волги и территорией пивзавода и ГРЭС, — указали в техзадании сотрудники департамента.

В состав эспланады также войдут организованные спуски на нижний уровень ландшафтной зоны (30,2–33 метра) и подъемы на верхний уровень — на территорию пивзавода и ГРЭС (38 метров).

Вторым этапом строительства станет создание системы ландшафтного парка. Сделают его в виде террас, которые каскадом будут спускаться к берегу Волги. Причем проектировщиков попросили предусмотреть укрепление берега от размыва во время паводка с помощью георешеток или других конструкций. Элементы благоустройства также должны быть устойчивыми к такому воздействию.

— На прибрежной территории нужно предусмотреть сезонные пешеходные покрытия с возможностью их демонтажа в зимне-весенний период. Необходимо также обеспечить сохранение существующих элементов озеленения, — добавили чиновники.

На территории ГРЭС за бассейном ЦСК ВВС сделают амфитеатр с видовыми площадками. Конструкции должны быть монолитными, железобетонными с разрывами в местах существующих зеленых насаждений.

— В принципе при строительстве набережной планируется сохранить существующее озеленение берега и расположенные на нем объекты культурного наследия. Территорию ГРЭС нужно будет огородить. Архитектурно-стилистическое решение оформления должно соответствовать современным тенденциям. Должны быть туалеты, малые архитектурные формы (скамейки, урны и так далее), проезды для спецтехники, освещение, водоснабжение. Доступ маломобильных граждан должен быть обеспечен на все уровни набережной, — указали в техзадании специалисты депстроя.

Выбрать проектировщика планируют в конце сентября. Стоимость работ чиновники оценили в 168,6 миллиона рублей. За эти деньги специалистам предстоит провести инженерные изыскания на площадке строительства, разработать эскизы и проект. На всё это у них будет 14 месяцев с момента заключения контракта.

Сроки строительства набережной также назвали — 2023–2025 годы. Примерная стоимость новой набережной составит 384 миллиарда рублей.

 

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