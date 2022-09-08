Вдоль Волги в Самаре построят новую набережную

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Департамент градостроительства Самары объявил торги по поиску подрядчика для разработки проекта строительства пятой очереди набережной. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Построить набережную собираются на участке берега Волги в границах улицы Вилоновской и второй очереди набережной — за пивзаводом и ГРЭС. И этот проект губернатор Дмитрий Азаров анонсировал еще в 2021 году. Но потребовалась большая подготовительная работа. При этом самарцы уже проголосовали за концепцию.

Теперь депстрой сформулировал задание для проектировщиков, а следовательно и понимание того, какой будет новая набережная. Она будет трехуровневой. Нижний — прибрежный, средний — променадный, верхний — городской. Высота составит около 9–10 метров.

Под строительство выделят участок площадью 55 тысяч квадратных метров. Работы будут выполнять в два этапа.

На первом построят пешеходную эспланаду площадью 11 тысяч квадратных метров для соединения старой и новой набережных. Она будет представлять собой пешеходный бульвар с выделенной полосой движения велосипедистов, роллеров и скейтбордистов. Высота составит около 5 метров. Ширина пешеходной части должна быть не менее 6 метров, пишет 63.ру.

— Конструктивно эспланада должна представлять собой комбинацию участков, укрепленных подпорными стенами, и эстакады на опорах. Это наиболее экономичное решение. К тому же оно создаст связь с природной береговой полосой, акваторией Волги и территорией пивзавода и ГРЭС, — указали в техзадании сотрудники департамента.

В состав эспланады также войдут организованные спуски на нижний уровень ландшафтной зоны (30,2–33 метра) и подъемы на верхний уровень — на территорию пивзавода и ГРЭС (38 метров).

Вторым этапом строительства станет создание системы ландшафтного парка. Сделают его в виде террас, которые каскадом будут спускаться к берегу Волги. Причем проектировщиков попросили предусмотреть укрепление берега от размыва во время паводка с помощью георешеток или других конструкций. Элементы благоустройства также должны быть устойчивыми к такому воздействию.

— На прибрежной территории нужно предусмотреть сезонные пешеходные покрытия с возможностью их демонтажа в зимне-весенний период. Необходимо также обеспечить сохранение существующих элементов озеленения, — добавили чиновники.

На территории ГРЭС за бассейном ЦСК ВВС сделают амфитеатр с видовыми площадками. Конструкции должны быть монолитными, железобетонными с разрывами в местах существующих зеленых насаждений.

— В принципе при строительстве набережной планируется сохранить существующее озеленение берега и расположенные на нем объекты культурного наследия. Территорию ГРЭС нужно будет огородить. Архитектурно-стилистическое решение оформления должно соответствовать современным тенденциям. Должны быть туалеты, малые архитектурные формы (скамейки, урны и так далее), проезды для спецтехники, освещение, водоснабжение. Доступ маломобильных граждан должен быть обеспечен на все уровни набережной, — указали в техзадании специалисты депстроя.

Выбрать проектировщика планируют в конце сентября. Стоимость работ чиновники оценили в 168,6 миллиона рублей. За эти деньги специалистам предстоит провести инженерные изыскания на площадке строительства, разработать эскизы и проект. На всё это у них будет 14 месяцев с момента заключения контракта.

Сроки строительства набережной также назвали — 2023–2025 годы. Примерная стоимость новой набережной составит 384 миллиарда рублей.