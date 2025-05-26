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В 32 школах Самары стартовала ремонтная кампания

26 мая 2025 17:19
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Так, в школе №28, которой в следующем году исполнится 60 лет, на 25% выполнен капитальный ремонт здания по нацпроекту «Молодежь и дети».

Так, в школе №28, которой в следующем году исполнится 60 лет, на 25% выполнен капитальный ремонт здания по нацпроекту «Молодежь и дети». Подрядчик проводит отделку внутренних помещений, завершает замену системы отопления и электрики. Помимо этого, ведутся работы по ремонту и утеплению фасада и ремонту кровли, помещений музея и объединения детских инициатив, также здесь обновят инженерные системы и благоустроят территорию.

«Основная задача ремонтной кампании школ - создание комфорта, современной образовательной среды и безопасности детей и педагогов. Руководству школ необходимо тщательно проверять ход каждого этапа ремонта и взаимодействовать с подрядчиками. Надеюсь, каждый понимает, что провести все работы качественно и с умом лучше сейчас, чем во время учебного процесса переделывать некачественные работы. С подрядчиков будет самый строгий спрос, работы проверю лично. Особенно такие крупные, как ремонты кровель, пищеблоков, спортзалов и всех коммуникаций», - сказал глава Самары Иван Носков. 

В школе № 118 поселка Красная Глинка на 35% выполнена модернизация корпуса начального звена, где учатся 450 учеников. На сегодняшний день почти полностью закончен ремонт кровли, подрядчик приступил к ремонту фасада и внутренним отделочным работам. Они пройдут в спортзале, учебных классах, кабинетах допобразования и в медицинском блоке.

В 2025 году на летнюю ремонтную кампанию школ, детских садов и учреждений дополнительного образования из бюджетов разного уровня, в том числе по нацпроекту «Молодежь и дети», в Самаре выделено более 500 миллионов рублей. В том числе будет обновлено 12 пищеблоков, 5 универсальных спортивных площадок, 7 спортивных площадок ГТО, 1 площадка для воркаута. Также отремонтируют спортивные залы в девяти школах.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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