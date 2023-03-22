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В жилых зонах Самары можно будет обустраивать парки

22 марта 2023 13:49
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В жилых зонах Самары можно будет обустраивать парки

Депутаты Думы Самары 21 марта 2023 года на заседании комитета по строительству рассмотрели вопрос о внесении изменений в Правила застройки и землепользования. Напомним, власти предлагали отдать рекреационные, общественно-деловые, жилые и производственно-коммунальные зоны под парки.

Как рассказал руководитель департамента градостроительства Самары Василий Чернов, после того, как первый вариант проект постановления не смог пройти общественные обсуждения, он был направлен на доработку. В результате повторного рассмотрения поправок в ПЗЗ предложение о преобразовании рекреационных и производственно-коммунальных зон в парковые отклонили. Таким образом, дополнение «Парки культуры и отдыха» предложили отнести лишь к общественно-деловым и жилым зонам, пишет СитиТраффик.

- Внесение изменений в Правила застройки и землепользования позволит оптимизировать развитие инфраструктуры города с учетом потребности жителей, будет способствовать повышению эффективности использования земельных участков, реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц, — сказал Василий Чернов. Его поддержали члены комитета.

- На мой взгляд, предложение рациональное. Оно может стать хорошим подспорьем для того, чтобы зеленых зон в Самаре стало больше, а сам процесс их организации проходил быстрее, — сказал в заключении председатель комитета Сергей Рязанов.

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