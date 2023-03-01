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В Железнодорожном районе Самары обсудили дизайн-проекты территорий, которые могут быть благоустроены в следующем году

1 марта 2023 17:46
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В ТОП-20 для последующего голосования здесь попали две территории: бульвар по улице Чернореченской и сквер в поселке Толевый.

Во внутригородских районах Самары проходят общественные обсуждения дизайн-проектов парков, скверов и бульваров, которые включены в список для участия в рейтинговом голосовании за приоритетное благоустройство в следующем году. Во встречах принимают участие жители, представители общественности, Департамента городского хозяйства и экологии Самары, районной администрации.

Накануне общественные обсуждения прошли в Железнодорожном районе. В ТОП-20 для последующего голосования здесь попали две территории: бульвар по улице Чернореченской и сквер в поселке Толевый на пересечении Белгородской и Заводского шоссе.

Согласно дизайн-проекту по улице Чернореченской от Спортивной до Григория Аксакова планируется создать прогулочную зону, замостить ее плиткой, установить новые современные скамьи, перлоги, урны, заменить уличное освещение, создать централизованные парковочные места провести озеленение. Ожидается, что в будущем - после реконструкции кинотеатра «Россия» - здесь появится новый центр притяжения.

Рейтинговое голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая на единой федеральной платформе. Отдать свой голос может любой желающий старше 14 лет.

График проведения общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства общественных территорий и ТОП-20 размещены по ссылке.

 

Фото:   администрация Самары

 

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