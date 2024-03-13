В Волжском районе в 2024 году по нацпроекту продолжат ремонт значимых региональных трасс

Я нашел ошибку
Главные новости:
Масштабная постановка пройдёт в рамках IX музыкального фестиваля «От сердца к сердцу», посвященного 30-летию школы.
Детская хоровая школа представит мюзикл «Невероятные приключения Оливера Твиста» в САТОБ
Просроченные антибиотики нельзя принимать, так как некоторые из них со временем становятся ядовитыми.
Врач рассказала, какие препараты можно использовать даже в просроченном виде, а какие нет
В Самаре ночью -7, -9°С, днем 0, +2°С.
14 марта в Самарской области без осадков, до +2°С
Чтобы получить эту меру господдержки, от компаний требуется соблюдение ряда критериев.
Малые технологические компании Самарской области могут получить льготный кредит до 1 миллиарда рублей
На странице, посвященной  Самарской области, собраны факты о нашем регионе.
Россия в развитии: Общество «Знание» подготовило контент про достижения 89 регионов страны
Необходимо незамедлительно обратиться в подразделение по вопросам миграции, где получали документ, для замены заграничного паспорта.
ГУ МВД СО: что делать в случае обнаружения в выданном заграничном паспорте ошибок и опечаток
Тираж выпуска составляет 250 000 экземпляров. Конверты можно приобрести в почтовых отделениях Самары и Тольятти.
Почта выпустила художественный конверт к 100-летию со дня рождения Николая Семизорова
Оно ведется до 22 марта 2024 года.
Роспотребнадзором СО проводится тематическое консультирование в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.88
0.25
EUR 99.36
0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Масленица в Этнопарке дружбы народов в Самаре
СОУНБ приглашает посетить новый цикл лекций проекта «Интеллектуальная среда»
В Правительстве региона обсудили планы по строительству школ и развитию туристической инфраструктуры
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Волжском районе в 2024 году по нацпроекту продолжат ремонт значимых региональных трасс

13 марта 2024 10:54
215
В Волжском районе в 2024 году по нацпроекту продолжат ремонт значимых региональных трасс

В Волжском районе Самарской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина, в 2024 году отремонтируют 3 участка автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью более 16 км.

В этом дорожном сезоне предусмотрен капитальный ремонт участка региональной трассы Самара-Новокуйбышевск протяженностью 6,8 км. Автомобильная дорога входит в опорную сеть дорог Самарской области и является одним из основных выездов из города Самары с выходом на федеральную сеть дорог в направлении Саратова и Волгограда. Также трасса является основным маршрутом маятниковой миграции жителей Чапаевска, Новокуйбышевска и близлежащих населенных пунктов в Самару и обратно.

В рамках капитального ремонта дорога будет доведена до нормативных параметров 1В технической категории. Помимо устройства нового асфальтобетонного покрытия запланировано уширение ряда участков дороги, приведение в нормативное состояние разделительной полосы, обочин и разворотных петель. На всем протяжении трассы предусмотрено устройство наружного освещения. Также будет проведен капитальный ремонт моста через ручей протяженностью 50,4 погонных метра.

Напомним, что в 2023 году в нормативное состояние был приведен другой участок дороги Самара-Новокуйбышевск - от границы Самары до поворота к городу Новокуйбышевск - протяженностью 4 км. С учетом капремонта текущего года дорога будет соответствовать нормативным параметрам на всем протяжении.

Также в 2024 году в Волжском районе будет продолжен капитальный ремонт дороги Николаевка – Черновский – Белозерки. В прошлом году дорожники провели ремонт на участке дороги от села Николаевка до поселка Черновский. В этом году в нормативное состояние приведут участок до села Белозерки.

«Ежедневно езжу на работу в Самару по дороге Николаевка – Черновский – Белозерки. Путь по ней короче и транспортный поток меньше, чем по федеральной трассе М-5. После ремонта ездить по ней стало комфортно. Ровное дорожное покрытие, разметка, дополнительные дорожные знаки, светофор на нерегулируемом пешеходном переходе - все это делает поездку по этой дороге максимально безопасной. И это очень важно, ведь по ней проходят и школьные маршруты. Большое спасибо дорожникам за качественную работу. С нетерпением ждем продолжения ремонта дороги до нашего села», - говорит жительница села Белозерки Татьяна Озерова.

Третьим участком, который частично проходит по Волжскому району, расположен на автомобильной дороге Подъем-Михайловка – Богдановка – Алексеевка. Работы по ремонту этого участка рассчитаны на 2024-2025 годы.

Напомним, что 2024 году в Самарской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется провести капитальный ремонт и ремонт 46 дорожных объектов протяженностью 183 км. Запланирован ремонт и капитальный ремонт 19 участков дорог регионального значения протяженностью 143,2 км, 21 участка в Самаре протяженностью 26,1 км и 6 участков в Тольятти протяженностью 13,7 км.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Губернатор Дмитрий Азаров примет участие в программе «Главная тема» 13 марта в 19:00
13 марта 2024, 13:29
Губернатор Дмитрий Азаров примет участие в программе «Главная тема» 13 марта в 19:00
Новые национальные проекты, инициированные Президентом страны. Каких изменений ждать жителям региона? Общество
170
Сегодня в прямом эфире на вопросы ответит министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская
13 марта 2024, 13:25
Сегодня в прямом эфире на вопросы ответит министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская
Как в Самарской области развивается физкультура и спорт? Какие новые спортивные объекты появятся в регионе? Спорт
159
В Самаре пройдет распределение мест в детсады
12 марта 2024, 13:48
В Самаре пройдет распределение мест в детсады
Отметим, что важно своевременно обратиться для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным в МОО местом. Общество
542

В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров примет участие в программе «Главная тема» 13 марта в 19:00
13 марта 2024  13:29
Губернатор Дмитрий Азаров примет участие в программе «Главная тема» 13 марта в 19:00
172
Сегодня в прямом эфире на вопросы ответит министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская
13 марта 2024  13:25
Сегодня в прямом эфире на вопросы ответит министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская
160
В Волжском районе в 2024 году по нацпроекту продолжат ремонт значимых региональных трасс
13 марта 2024  10:54
В Волжском районе в 2024 году по нацпроекту продолжат ремонт значимых региональных трасс
212
В Самаре пройдет распределение мест в детсады
12 марта 2024  13:48
В Самаре пройдет распределение мест в детсады
542
АВТОВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль
12 марта 2024  13:30
АВТОВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль
529
Весь список