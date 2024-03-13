В Волжском районе в 2024 году по нацпроекту продолжат ремонт значимых региональных трасс

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В Волжском районе Самарской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина, в 2024 году отремонтируют 3 участка автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью более 16 км.

В этом дорожном сезоне предусмотрен капитальный ремонт участка региональной трассы Самара-Новокуйбышевск протяженностью 6,8 км. Автомобильная дорога входит в опорную сеть дорог Самарской области и является одним из основных выездов из города Самары с выходом на федеральную сеть дорог в направлении Саратова и Волгограда. Также трасса является основным маршрутом маятниковой миграции жителей Чапаевска, Новокуйбышевска и близлежащих населенных пунктов в Самару и обратно.

В рамках капитального ремонта дорога будет доведена до нормативных параметров 1В технической категории. Помимо устройства нового асфальтобетонного покрытия запланировано уширение ряда участков дороги, приведение в нормативное состояние разделительной полосы, обочин и разворотных петель. На всем протяжении трассы предусмотрено устройство наружного освещения. Также будет проведен капитальный ремонт моста через ручей протяженностью 50,4 погонных метра.

Напомним, что в 2023 году в нормативное состояние был приведен другой участок дороги Самара-Новокуйбышевск - от границы Самары до поворота к городу Новокуйбышевск - протяженностью 4 км. С учетом капремонта текущего года дорога будет соответствовать нормативным параметрам на всем протяжении.

Также в 2024 году в Волжском районе будет продолжен капитальный ремонт дороги Николаевка – Черновский – Белозерки. В прошлом году дорожники провели ремонт на участке дороги от села Николаевка до поселка Черновский. В этом году в нормативное состояние приведут участок до села Белозерки.

«Ежедневно езжу на работу в Самару по дороге Николаевка – Черновский – Белозерки. Путь по ней короче и транспортный поток меньше, чем по федеральной трассе М-5. После ремонта ездить по ней стало комфортно. Ровное дорожное покрытие, разметка, дополнительные дорожные знаки, светофор на нерегулируемом пешеходном переходе - все это делает поездку по этой дороге максимально безопасной. И это очень важно, ведь по ней проходят и школьные маршруты. Большое спасибо дорожникам за качественную работу. С нетерпением ждем продолжения ремонта дороги до нашего села», - говорит жительница села Белозерки Татьяна Озерова.

Третьим участком, который частично проходит по Волжскому району, расположен на автомобильной дороге Подъем-Михайловка – Богдановка – Алексеевка. Работы по ремонту этого участка рассчитаны на 2024-2025 годы.

Напомним, что 2024 году в Самарской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется провести капитальный ремонт и ремонт 46 дорожных объектов протяженностью 183 км. Запланирован ремонт и капитальный ремонт 19 участков дорог регионального значения протяженностью 143,2 км, 21 участка в Самаре протяженностью 26,1 км и 6 участков в Тольятти протяженностью 13,7 км.