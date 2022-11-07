В Волжском районе расчистят русло реки Чапаевка в селе Сухая Вязовка

117

В муниципальном районе Волжский Самарской области будут расчищать русло реки Чапаевка в селе Сухая Вязовка, сообщает RosTender.info.

«Нижне-Волгаводхоз», филиал учреждения «Центррегионводхоз», объявил тендер на разработку проектно-сметной документации. Прием заявок на участие открыт до 23 ноября, начальная цена контракта – 4,5 млн рублей.

Ожидается, что проект будет готов в ноябре 2023 года. Общая длина участка работ составит 2,4 км. Его расчистят от донных отложений, водной и древесно-кустарниковой растительности. Это необходимо для увеличения пропускной способности русла и ликвидации угрозы затопления территории.

Фото: samara.dibi.ru





