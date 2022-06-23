В центре Самары по иску прокуратуры снесут аварийный дом

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Частный дом на улице Самарской, 14-16 литера ВВ1В2В3, создавал угрозу пожаров и «иных негативных последствий».

Как сообщает прокуратура Самарской области, прокурором Самарского района проверено исполнение федерального законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Установлено, что органами местного самоуправления не приняты меры по сносу многоквартирного жилого дома в областном центре, расположенного по адресу: улица Самарская, 14-16 литера ВВ1В2В3, признанного аварийным и подлежащим сносу, пшет Обозрение.