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В центре Самары по иску прокуратуры снесут аварийный дом

23 июня 2022 13:48
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В центре Самары по иску прокуратуры снесут аварийный дом

Частный дом на улице Самарской, 14-16 литера ВВ1В2В3, создавал угрозу пожаров и «иных негативных последствий».

Как сообщает прокуратура Самарской области, прокурором Самарского района проверено исполнение федерального законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Установлено, что органами местного самоуправления не приняты меры по сносу многоквартирного жилого дома в областном центре, расположенного по адресу: улица Самарская, 14-16 литера ВВ1В2В3, признанного аварийным и подлежащим сносу, пшет Обозрение.

 

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