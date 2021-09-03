Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрасс.
По улицам Гаражной и Карбышева вводятся временные ограничения движения транспорта
Он создан в 2020 году для контроля за качеством поставляемых компанией ресурсов в городах, отнесенных к ценовым зонам.
«Т Плюс» презентовала Центр мониторинга качества первому заместителю главы Самары Владимиру Василенко
В дополнение к мерам государственной поддержки Сбер подготовил для получателей выплат подарки и скидки на услуги и сервисы от компаний экосистемы.
Сбер зачислил президентские выплаты по линии ПФР, добавив подарки и скидки от своей экосистемы
Четыре объекта уже радуют горожан своим обновленным видом.
В Тольятти в этом году работы по преображению проходят на шести общественных территориях
Самарская область входит в тройку лидеров по России по уровню обеспечения информационной безопасности .
В Самаре откроют региональный центр экспертизы по решениям кибербезопасности
Стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый», организованный Министерством внутренних дел Российской Федерации.
С 11 сентября вы сможете отдать свой голос за лучшего участкового Самарской области
VolgaCTF - это международные студенческие соревнования в сфере информационной безопасности, которые собирают более 1000 команд со всего мира и являются одними из крупнейших в России.
Финал соревнований VolgaCTF состоится в сентябре в Самаре 
Самарская область – один из регионов России с высоким туристическим потоком. 
Самарскую губернию посетило рекордное количество туристов
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.85
0
EUR 86.54
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров: "«Мы бережно относимся к памяти Героев»"
САТОБ: коллективы Волжского и Уральского хоров выступят на одной сцене
На самарской набережной состоится кинопоказ «Тишина»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Тольятти в этом году работы по преображению проходят на шести общественных территориях

3 сентября 2021 16:51
106
Четыре объекта уже радуют горожан своим обновленным видом.

В Тольятти в этом году работы по преображению проходят на шести общественных территориях. Четыре объекта уже радуют горожан своим обновленным видом. Завершаются работы на бульваре Молодежный и в сквере на бульваре Островского. 

В середине августа состоялась церемония открытия сквера семейного счастья и отдыха в 14 квартале. Это новая благоустроенная территории в Тольятти. Сквер находится в окружении высоких деревьев. Здесь сделаны пешеходные дорожки и освещение. Установлены скамейки и урны. Центром притяжения общественного пространства стала детская площадка на антитравматическом покрытии. Большой популярностью у детворы пользуются яркий большой игровой комплекс с трубой-горкой, качели, креативные резиновые холмики в виде крабов. Взрослые с удовольствием наблюдают за своими детьми, сидя на диване-качелях с навесом. Любители активного отдыха собираются в зоне тренажерного комплекса.

Новая детская площадка и спортивная зона появились и на бульваре Буденного. Они имеют безопасное покрытие. Горожане любого возраста найдут здесь себе занятие. Для тихого отдыха расставлены скамейки. Кроме этого, отремонтированы тротуары и дорожное покрытие бульвара, которое было в плачевном состоянии.

Закончен третий этап благоустройства сквера Жилкина в Тольятти. Здесь проведено озеленение территории. «В этом году было уложено свыше 2 тыс кв метров рулонного газона, высажено 30 деревьев и 70 кустарников. Ранее на территории были сделаны пешеходные зоны, обустроены новые спортивная и детская площадки, смонтированы два фонтана и амфитеатр для проведения мероприятий, - прокомментировала заместитель начальника отдела благоустройства департамента городского хозяйства администрации Тольятти Ирина Воробьева.

Еще один объект, которого так ждали жители – это новая спортивная зона на стадионе в поселке Портовый. Здесь появилась новая баскетбольная площадка и уличные тренажеры. На баскетбольной площадке использована новая антивандальная технология. Ограждение стало менее шумным при попадании в него мячом и более устойчивым. «В этом году нашему поселку 70 лет. Площадка – отличный подарок к юбилею, – рассказал житель Портового Артем Сергеевич.

Все дизайн-проекты благоустройств всегда обсуждаются с жителями. Каждое значимое изменение требует одобрения людей, ведь, в первую очередь, города меняются для них. Улучшения качества и условий жизни населения – часть стратегии лидерства Самарской области, которая разработана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области.

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Самарский зоопарк может не получить лицензии на 2022 год
3 сентября 2021  14:02
Самарский зоопарк может не получить лицензии на 2022 год
229
Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших во Второй мировой войне
3 сентября 2021  13:44
Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших во Второй мировой войне
207
Еще 450 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 сентября 2021  13:05
Еще 450 жителей Самарской области заболели коронавирусом
254
Суд обязал подрядчика снова реконструировать набережную у «Ладьи» в Самаре
3 сентября 2021  11:48
Суд обязал подрядчика снова реконструировать набережную у «Ладьи» в Самаре
267
Дмитрий Азаров и Марат Хуснуллин обсудили варианты завершения строительства метро в Самаре.
2 сентября 2021  19:57
Дмитрий Азаров: «В регионе заметна нарастающая динамика по ряду показателей»
601
Весь список