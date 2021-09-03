106

В Тольятти в этом году работы по преображению проходят на шести общественных территориях. Четыре объекта уже радуют горожан своим обновленным видом. Завершаются работы на бульваре Молодежный и в сквере на бульваре Островского.

В середине августа состоялась церемония открытия сквера семейного счастья и отдыха в 14 квартале. Это новая благоустроенная территории в Тольятти. Сквер находится в окружении высоких деревьев. Здесь сделаны пешеходные дорожки и освещение. Установлены скамейки и урны. Центром притяжения общественного пространства стала детская площадка на антитравматическом покрытии. Большой популярностью у детворы пользуются яркий большой игровой комплекс с трубой-горкой, качели, креативные резиновые холмики в виде крабов. Взрослые с удовольствием наблюдают за своими детьми, сидя на диване-качелях с навесом. Любители активного отдыха собираются в зоне тренажерного комплекса.

Новая детская площадка и спортивная зона появились и на бульваре Буденного. Они имеют безопасное покрытие. Горожане любого возраста найдут здесь себе занятие. Для тихого отдыха расставлены скамейки. Кроме этого, отремонтированы тротуары и дорожное покрытие бульвара, которое было в плачевном состоянии.

Закончен третий этап благоустройства сквера Жилкина в Тольятти. Здесь проведено озеленение территории. «В этом году было уложено свыше 2 тыс кв метров рулонного газона, высажено 30 деревьев и 70 кустарников. Ранее на территории были сделаны пешеходные зоны, обустроены новые спортивная и детская площадки, смонтированы два фонтана и амфитеатр для проведения мероприятий, - прокомментировала заместитель начальника отдела благоустройства департамента городского хозяйства администрации Тольятти Ирина Воробьева.

Еще один объект, которого так ждали жители – это новая спортивная зона на стадионе в поселке Портовый. Здесь появилась новая баскетбольная площадка и уличные тренажеры. На баскетбольной площадке использована новая антивандальная технология. Ограждение стало менее шумным при попадании в него мячом и более устойчивым. «В этом году нашему поселку 70 лет. Площадка – отличный подарок к юбилею, – рассказал житель Портового Артем Сергеевич.

Все дизайн-проекты благоустройств всегда обсуждаются с жителями. Каждое значимое изменение требует одобрения людей, ведь, в первую очередь, города меняются для них. Улучшения качества и условий жизни населения – часть стратегии лидерства Самарской области, которая разработана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области.