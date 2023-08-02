В Тольятти продолжаются работы по реконструкции 2 очереди набережной Автозаводского района

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В г.о. Тольятти продолжаются работы по реконструкции 2 очереди набережной Автозаводского района, протяженность которой составит более 600 тыс. кв. м. Реализация объекта ведется в три этапа, в целом будет облагорожено 3,12 км прибрежной территории общей площадью 60 Га.



В рамках второго этапа реконструкции планируется продолжение променадов на двух уровнях, на границе этапов разместится масштабный ландшафтный парк на склоне, где зимой будут устраиваться горки для катания на тюбингах



На данном участке сосредоточены крупнейшие гидротехнические сооружения – спортивная гавань, плескательные бассейны и пирс речной станции «Автоград». Строительство этих объектов стартовало ещё в 1960-х, но так и не было завершено. Реализация потенциала этого участка может сделать Тольятти крупным центром водных видов спорта и туризма общероссийского уровня. После реконструкции гидротехнические сооружения второго этапа получат новое, современное значение и будут полноценно служить жителям и гостям г.о. Тольятти



Планируется сохранить исторические чугунные ограждения и часть элементов отделки. Эта работа начнется на втором этапе и продолжится на третьем, вплоть до окончания восточного пляжа. Также осуществится масштабная реконструкция парапетной стены основного променада набережной, она практически будет выстроена заново



В настоящее время на объекте ведутся работы по укреплению береговой линии в районе плескательных бассейнов, благоустройство спортивной гавани, устройство водоснабжения, ливневой канализации и резервуара №2, демонтажные работы, инъекционные работы, устройство тротуарной плитки и освещения



Отметим, что благодаря центральному положению территории второго этапа в составе всей набережной, присутствию речной станции и автодороги, она приобретёт характер транспортно-пересадочного узла комплекса набережной с устройством большой автопарковки и остановок общественного транспорта



Строительная готовность объекта составляет порядка 20%. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию 2 очередь планируется в следующем году.