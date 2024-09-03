В Тольятти «поплыла» новая набережная

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Житель Тольятти и депутат нового созыва городской Думы прогулялся по новой набережной Автозаводского района. Время променада Натаниэль Папурин выявил массу дефектов — он сделал их фотографии и отправил строителям с просьбой исправить поломки на общественном пространстве.

— Отправил обращение в адрес генерального подрядчика, который занимался строительством. В письме указал на обнаруженные дефекты и на необходимость провести ремонт в рамках гарантийных обязательств, — сказал депутат.

Летом у жителей возникло немало вопросов к состоянию «набережной мечты» — так ее называют в автограде. Летом она засохла, и подрядчика нашли только в августе — сейчас растения пропалывает и отливает водой компания из Самары, пишет 63.ру.

Фото: Натаниэль Папурин