В Тольятти обязали собственника помещения, где был открыт парикмахерский салон, восстановить крыльцо

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Судебные приставы Центрального района г. Тольятти обязали собственника помещения, где был открыт парикмахерский салон, восстановить крыльцо в соответствии с утвержденным проектом.

Владелец парикмахерской произвел в квартире несогласованную перепланировку. Возвел перегородку, демонтировал окно под входную дверь, установил входной тамбур. Получив решение суда о восстановлении планировки помещения в первоначальное состояние, ремонтные работы частично были выполнены. Нерешенным остался только вопрос с восстановлением крыльца.

В отделении судебных приставов Центрального района г. Тольятти возбудили исполнительное производство. Собственнику помещения вручили требование об исполнении решения суда, однако оно было проигнорировано. Тогда судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Мужчину также ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Данные меры возымели положительный эффект. Собственник помещения восстановил крыльцо в соответствии с утвержденным проектом.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.